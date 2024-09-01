Erdoğan sporcuları kabul etti: İkonik pozuyla Beştepe’de

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri öncesinde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanan bazı sporcular ile ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı’nca 4-12 Ağustos’ta Almanya’da yapılan, 19 ülke ve 36 timin katıldığı 8’inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması’nda şampiyon olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ikinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı takımlarından askerlerle bir araya geldi.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ’nda madalya kazanan takımdaki Yusuf Dikeç, atış yaparken tüm dünyanın tanıdığı hareketiyle, Beştepe’ye çıkan diğer sporcularla birlikte poz verdi.

Erdoğan, sporcular, askerler ve antrenörleriyle bir süre sohbet etti.