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Erdoğan sporcuları kabul etti: İkonik pozuyla Beştepe’de

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Sporcular
Erdoğan sporcuları kabul etti: İkonik pozuyla Beştepe’de
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda derece alan bazı sporcular ile ‘8’inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması’nda derece alan askerleri Beştepe’de kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri öncesinde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanan bazı sporcular ile ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı’nca 4-12 Ağustos’ta Almanya’da yapılan, 19 ülke ve 36 timin katıldığı 8’inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması’nda şampiyon olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ikinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı takımlarından askerlerle bir araya geldi.

Erdoğan sporcuları kabul etti: İkonik pozuyla Beştepe’de
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanan takımdaki Yusuf Dikeç, atış yaparken tüm dünyanın tanıdığı hareketiyle, Beştepe’ye çıkan diğer sporcularla birlikte poz verdi.
Erdoğan sporcuları kabul etti: İkonik pozuyla Beştepe’de

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Erdoğan, sporcular, askerler ve antrenörleriyle bir süre sohbet etti. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Sporcular

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