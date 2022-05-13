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Erdoğan, Spor Aşkı Engel Tanımaz programında konuştu: Engelliler iki duvar arasına hapsedilemez

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Spor Aşkı Engel Tanımaz#Engelliler
Erdoğan, Spor Aşkı Engel Tanımaz programında konuştu: Engelliler iki duvar arasına hapsedilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşları ihmal etmediklerini belirterek, “Engellileri asla yok sayamayız, bilhassa cehalet, bilgisizlik, imkânsızlık gibi sebeplerle iki duvar arasına hapsedilmelerine tahammül gösteremeyiz” dedi.

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SPOR Aşkı Engel Tanımaz programı kapsamındaki Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törende konuşma yapan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Engelli kardeşlerimiz hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla azim ve kararlılıkla hepimize örnek oluyorlar. Özellikle son dönemde engellilerimiz, sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyor.

Erdoğan, Spor Aşkı Engel Tanımaz programında konuştu: Engelliler iki duvar arasına hapsedilemez

KİMSE ÖTEKİLEŞTİRİLEMEZ

Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarından aldığı ilhamla, biz de engellilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Hiç kimse fiziksel engeli dolayısıyla sosyal hayatın dışına itilemez. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız. Bilhassa engelli vatandaşlarımızın cehalet, bilgisizlik, imkânsızlık gibi sebeplerle iki duvar arasına hapsedilmesine tahammül gösteremeyiz. Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. İnsanlarımızın tamamının imkânlardan ve fırsatlardan eşit derecede faydalanmasını sağlamak bizlerin temel görevidir. Bu anlamlı program engelli kardeşlerimizin önündeki maniaları temizleme irademizin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

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ENGELLİLER DIŞLANMIYOR

Bugün hayatın hiçbir alanında engellilerimiz yok sayılmıyor, görmezden gelinmiyor, bilakis el üstünde tutuluyor. Uzun yıllar dışlanan engelli kardeşlerimiz sporda, sanatta, akademide, siyasette artık göğüslerini gere gere ‘Ben de varım’ diyor. Engellilerimiz desteklenip, imkânlar sunulduğunda neleri başardıklarını en net şekilde spor alanında görüyoruz. Engelli sporcu sayısı 2002 yılında 2 bin 763 iken 2021 yılı itibariyle bu rakam 45 bin 441’e çıktı. Bulunduğumuz konumu yeterli görmüyor, daha büyük başarılar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları’yla ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Paris’te hem sporcu sayısı hem kazanılan madalya sayısında yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum. Spor Aşkı Engel Tanımaz programını geleceğin olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarını yetiştirme yolunda değerli bir adım olarak görüyorum.”

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Erdoğan, Spor Aşkı Engel Tanımaz programında konuştu: Engelliler iki duvar arasına hapsedilemez

ERDOĞAN’A ÖZEL FORMA

Törende engelli öğrenciler tarafından özel tasarlanan forma Erdoğan’a hediye edildi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

27 BİN SPOR MALZEMESİ

Engelli öğrencilerin kullanımına uygun 27 binin üzerindeki spor malzemesinin ilk etapta 7 TIR’la 7 bölgeye gönderildiği projeyle, ülke genelindeki 500 özel eğitim okuluna farklı spor malzemeleri ulaştırılması planlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Spor Aşkı Engel Tanımaz#Engelliler

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