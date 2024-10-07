Erdoğan, 'Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl' sergisini gezdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle "Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl" adıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından oluşturulan panonun bulunduğu alandaki sergiyi gezdi. Sergide, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir da yer aldı.