Erdoğan, 'Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl' sergisini gezdi

AA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 15:32
İsrail'in Filistin'deki soykırım saldırılarının başlamasının üzerinden 1 yıl geçti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla soykırımın sonlandırılması için çağrı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra "Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl" adıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından oluşturulan panonun bulunduğu alandaki sergiyi gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı nedeniyle "Soykırımın Gölgesinde Geçen Bir Yıl" adıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından oluşturulan panonun bulunduğu alandaki sergiyi gezdi. Sergide, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir da yer aldı.