Erdoğan: Somali’nin birliği önceliğimizdir

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuk Cumhurbaşkanı Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Aziz kardeşim Şeyh Mahmud’u bu sefer İstanbul’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Somali ile her alanda gelişmeye devam eden ilişkilerimizin temelinde, köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımız vardır. 2026’da Somali ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60’ıncı senesini idrak edeceğiz.

2011 yılında başbakanlığım döneminde, kuraklık felaketiyle mücadele eden Somali’ye gerçekleştirdiğim ziyaretin ardından kapsamlı bir insani yardım kampanyası başlatmıştık. Tüm dünyanın Somali’den ümidini kestiği bir dönemde Türkiye tarafından uzatılan dostluk eli, iki ülke arasındaki kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oldu. Aradan geçen süre zarfında Somali eşine az rastlanır bir ilerleme kaydetti.

KAPSAMLI DESTEK SÜRECEK

Somali’nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin çeşitli sabotajlarına rağmen Somali’de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. Bizler bu süreçte Somali’nin terörle mücadelesine kapsamlı desteğimizi sürdürdük, sürdürüyoruz. TÜRKSOM Askeri Eğitim Merkezi’nde, Somali ulusal ordusuna verdiğimiz eğitimler ve ekipman desteğimizle, teröre karşı Somali’nin yanında olduğumuzu gösterdik. Somali ordusunun terörle mücadelesinde son dönemde önemli başarılar elde ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Güvenlik ortamındaki iyileşme, Somali siyasetinde reform adımlarını beraberinde getirdi. Kıymetli kardeşimin çabaları neticesinde 25 Aralık tarihinde başkent Mogadişu’nun da dahil olduğu Benadir İdari Bölgesi’nde uzun bir sürenin ardından yerel seçimler düzenlendi. Seçim sonuçlarının Somali halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İSRAİL’İN KARARI KABUL EDİLEMEZ

Somali’nin birlik ve bütünlüğünün her şart altında muhafazası bizim için öncelikli meseledir. İsrail’in Somaliland’i tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez. Elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan Netanyahu hükümeti, Gazze, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye’ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika boynuzunu istikrarsızlığa sürükleme gayretindedir. Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği, İslam İşbirliği

Teşkilatı ve Arap Ligi de İsrail’in kararını reddeden açıklamalar yaptı.

TRUMP’IN İLK BEYANATI GAYET ANLAMLIYDI

Amerikan Başkanı Sayın Trump’ın konuya dair ilk beyanatı da gayet anlamlıydı. Ve kendisinin göreve geldiğinden itibaren ortaya koyduğu, bizim de desteklediğimiz Küresel Barış Vizyonu’nu teyit eder nitelikteydi. Somali’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine vurgu yapan bütün bu açıklamaları oldukça kıymetli buluyoruz. Bizim buradaki tavrımız tamamen ilkeseldir. Çözüme hizmet etmeyen her adım, sorunu daha da büyütür, derinleştirir. Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır. Biz bu süreçte Somali’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini kararlılıkla desteklemeye ve Somali halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Somalili kardeşlerimizin de birlik, beraberlik ve milli mutabakat ruhu içinde hareket edeceklerine yürekten inanıyoruz.”

SOMALİ’DE UZAY LİMANI

ERDOĞAN, Türkiye’nin Somali Cumhuriyeti ile tarihi nitelikte bir işbirliğini de uzay alanında hayata geçirdiğini açıkladı: “İmzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde Somali’de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. Üç fazdan oluşan projenin ilk fazının projelendirilmesini tamamlayıp, Türkiye Uzay Ajansı eliyle yapımına başladık. Projemizle, uzay fırlatma ve uydu teknolojileri alanında önemli bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm bu projeleri hayata geçirirken Türk Kızılay, TİKA ve AFAD başta olmak üzere ilgili kuruluşlarımızla Somali’ye destek olmayı sürdürüyoruz.”

FİLOYA İKİ YENİ DERİN DENİZ SONDAJ GEMİSİ

SOMALİ ile enerji alanındaki işbirliğinin de günden güne güçlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri paylaştı: “Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Somali deniz alanlarında dokuz ay süren araştırma faaliyeti yürüttü. 4 bin 465 kilometrekarelik alanda yürütülen bu çalışmalarla ülke tarihinde bir ilke imza atıldı. Gelinen noktada 2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır.

ÇAĞRIBEY VE YILDIRIM

Burada şu müjdeyi de sizlerle ve Somalili kardeşlerimle paylaşmak isterim. Türkiye olarak filomuza iki yeni Derin Deniz Sondaj Gemisi dahil etmiş bulunuyoruz. İsimlerini Çağrıbey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz bu iki gemimizden ilki Somali açıklarında, diğeri Karadeniz’de görev yapacak. Çağrıbey ve Yıldırım’ın da eklenmesiyle bu alanda dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk. Her iki güzel haberimizin de hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Diğer taraftan, balıkçılık alanında Somali’yle imzalanan anlaşmayla işbirliğimiz yeni bir boyut kazanmıştır. Bu anlaşma kapsamında, Somali’nin teknik kapasitesinin geliştirilmesine destek olurken, kaçak avlanma ile mücadelesine de katkı sağlayacağız.”

MAHMUD: TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

SOMALİ Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Somali’nin zor zamanlarında yanında olduğu ve liderliği için teşekkür etti. Mahmud, Türkiye’nin uzun yıllar önce Somaliland ve Somali arasında arabuluculuk çalışmaları yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Özellikle Somali’nin toprak bütünlüğü ve egemenlikle ilgili tehditle karşılaştığı bu dönemde biz Türkiye’nin, Türk milletinin desteğini hissettik. Somali olarak biz de kendi kuvvetli hükümetimizi kurmak, toprak bütünlüğümüzü, egemenliğimizi kurmak için çalışıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine Türkiye’nin Somali’nin yanında olduğunu bir kere daha tekrarlamıştır. Türkiye’nin desteği, Somali’nin ilerlemesinde son derece önemli. Barış, istikrar ve iyileşme için Türkiye’nin işbirliği çok önemli.

İSRAİL’İN SALDIRGAN TAVRI ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun bu saldırgan tavrı, Somali’yi de içeren bu tavrı kabul edilemez. Aslında bu saldırgan tavır, uluslararası hukukun da ihlalidir. Birleşmiş Milletler kurucu anlaşmasını ihlal eder niteliktedir. Yine Afrika Birliği’ni bir araya getirmiş olan anlaşmaların da diplomasinin de her türlü ilkesini ihlal eder niteliktedir. Toprak bütünlüğü, egemenlik ve bunlara müdahale etmemek bütün uluslararası sistemlerin altındaki temel değerlerdir.”

İSRAİL’İN ‘SOMALİLAND’ KARARININ ARDINDAN

TÜRKİYE’nin Afrika’daki en önemli stratejik ortağı olarak gösterilen Somali ile Türkiye arasındaki ilişkiler, çok eskiye dayansa da 2011’de ülkedeki kıtlık felaketi sırasında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Mogadişu’ya yaptığı tarihi ziyaretle yükselişe geçmişti. 2017’de Türk Silahlı Kuvvetleri, Somalili askerleri eğitmek için Türkiye’nin yurt dışında en büyük askeri üssü olan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü’nü açmıştı. Geçen yıl şubat ayında imzalanan 10 yıllık Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması kapsamında Türkiye’nin Somali karasularını koruması ve deniz kaynaklarının gelişimine katkıda bulunması kararlaştırılmıştı. Bu ay içinde de Ankara, Somali’nin Hint Okyanusu kıyısında bir uzay ve roket fırlatma üssü projesini başlatmıştı.

SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRİLDİ

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un ziyaretinin zamanlaması özellikle bölgesel gelişmelerle ilişkilendiriliyor. İsrail’in cuma günü Somaliland bölgesini bağımsız ülke olarak tanıması, Somali hükümeti tarafından sert bir şekilde eleştirildi ve bu durum Somali’nin egemenlik meselelerini yeniden gündeme taşıdı. Ziyaretin bu jeopolitik konjonktürde gerçekleşmesi de bu arka planla bağlantılı olarak yorumlanıyor. Öte yandan Hasan Şeyh Mahmud yönetimi, Türkiye’nin Somali’nin birliğine verdiği açık desteği iç politikada güçlü bir koz olarak kullanıyor. Hükümet çevreleri, bu ziyareti “Somali’nin parçalanmasına karşı diplomatik bir sigorta” olarak tanımlıyor.