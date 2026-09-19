Erdoğan: Sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıktık

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen ‘İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Bugün hizmete alacağımız 4’üncü ana pist ve ilave yatırımlar, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanı’mıza inşallah çok önemli katkılar yapacak. Genel havacılık operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine, iniş kalkış emniyetinden yakıt ve zaman tasarrufuna bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek. Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı ve yüklenici firmalarımıza, işçi kardeşlerimize, mimar ve mühendislerimize proje çalışanlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum.

MÜSTESNA BİR KONUMDAYIZ

Kıymetli misafirler, burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim, Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1.5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demir yollarını da hesaba kattığımızda Türkiye’nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz bu konumu, sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. 86 milyonun daha rahat, daha konforlu, daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz.

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İstanbul Havalimanı’nın 4. pisti törenle hizmete açılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk uçuş olan İstanbul-Helsinki uçağına kalkış komutu verdi.

NÜFUSUMUZUN İKİ KATI YOLCU

Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sadece İstanbul’da 604.4 milyar lirası hava yolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2.12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye’yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002’den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26’dan 58’e çıkardık. Hava Ulaştırma Anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81’den 175’e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan, 133 ülkede 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60’a ulaştıracağız. Ordu Giresun ve Rize Artvin’den sonra deniz üzerindeki 3’üncü havalimanımızı da Trabzon’da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu, halkın yolu haline getirdik. 2002’de iç ve dış hatlarda 34.5 milyon olan yolcu sayımız, 2025’te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa’da 3’üncü, dünyada 7’nci olduk. 2026’nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167.5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse iki katına ulaştı.

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İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı.

EN VİZYONER YATIRIMLARDAN

Şöyle geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur, havalimanımız, İstanbul’a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı’yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye, sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır.

Bugün 76.5 milyon metrekarelik bu devasa alanda 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren İstanbul Havalimanı’mızın doğu batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. 890 milyon Euro yatırım değerine sahip, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 4’üncü ana pistle buradaki toplam pist sayımızı 6’ya yükseltiyoruz. 4’üncü ana pistimiz hangar alanlarına yakın olması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır.

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90 MİLYON YOLCU HEDEFLENİYOR

- Nisan 2025’te Avrupa’da ilk kez “Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu”nu başlatan İstanbul Havalimanı, 4’üncü ana pistin hizmete girmesiyle gelecekte uygulanması planlanan “dörtlü pist işletmeciliği” hedefi açısından da önemli bir altyapıya kavuştu. Yeni pistin özellikle doğu yönündeki kalkışlarda ve iç hat operasyonlarında uçakların terminal ile pist arasında katettiği mesafeyi azaltması, böylece operasyon sürelerini kısaltması öngörülüyor. 2025 yılını 84.5 milyon yolcuyla tamamlayan İstanbul Havalimanı’nda 2026 yılı sonunda 90 milyon yolcu seviyesinin aşılması hedefleniyor. Tek bir günde 282 bin 835 yolcu ve 1707 uçak trafiğine ulaşarak rekor kıran İstanbul Havalimanı, 116 farklı havayolu şirketi aracılığıyla dünya genelinde 340’tan fazla noktaya doğrudan bağlantı sağlıyor.

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DEV BİR SAHA İÇİ EKONOMİ

İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomidir. Burada şu anda 202 bin insanımız çalışıyor, 1100’ün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığı İstanbul Havalimanı’nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık yüzde 2.2’sine yani 24.2 milyar dolara tekabül ediyor. Buraya yapılan her bir liralık yatırım ekonomimize 5.6 milyar olarak geri dönerken, her bir kişilik doğrudan istihdam Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor. 2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngörüyoruz.

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MUHALEFETE: ENGELLEMEK İSTEDİLER

Biz İstanbul Havalimanı’nı ülkemize kazandırmaya çalışırken, eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Çıktılar, ‘yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor’ dediler. ‘İstanbul’a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var’ dediler. ‘Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez’ dediler. ‘Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz’ dediler. ‘Kuş uçmaz kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var’ dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı’nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine, sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu.

AVRUPA’NIN EN YOĞUN HAVALİMANI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan havalimanıyla ilgili şu rakamları paylaştı:

- ‘Uçak inmez’ dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84.5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa’da 2’inci, dünyada 8’inci sıraya yerleşti.

- Bugüne kadar sayısız kez yılın en iyi havalimanı ve dünyanın en aile dostu havalimanı ödüllerine layık görüldü. 110’nun üzerinde havayolu işbirliği ile 340’tan fazla noktaya uçuş imkanı sunan havalimanımız, temmuzda 8.15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa’nın en yoğun havalimanı ünvanını aldı.

- 16 Ağustos’ta, 291 binle Türkiye ve Avrupa’nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos’ta, 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanı’mız hem Türkiye, hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı.

- ‘Buradan uçaklar kalkamaz’ diyorlardı ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. Nisan 2025’te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla, dünyada 2’nci, Avrupa’da ise ilk kez aynı anda 3 pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık.”

KALKIŞ İÇİN KOMUT VERDİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından TK1763 sefer sayılı İstanbul-Helsinki uçuşunun kaptan pilotu Cemile Nur ile telsiz üzerinden konuştu. Erdoğan, uçuş ekibine “Hayırlı yolculuklar” dileğinde bulunarak kalkış için komut verdi. Bunun üzerine uçak yeni pistten havalandı ve İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinden ilk kalkış gerçekleştirilmiş oldu.

PİST SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

- 4’üncü ana pistin devreye girmesiyle, halihazırda kuzey-güney doğrultusunda 3 ana ve 2 yedek pistle hizmet veren İstanbul Havalimanı’ndaki toplam pist sayısı 6’ya yükseldi. Yeni pistin hizmete alınmasıyla özellikle iç hat uçuşları ile doğu yönlü rotalarda uçakların yerdeki taksi ve havadaki bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.