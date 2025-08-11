×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı'nı kabul etti

Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanını kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 13:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SENEGAL, GAZZE'YE SIRTINI DÖNMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ağustos'ta Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Beştepe'de ikili Görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Erdoğan ile Sonko açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Senegal'in Filistin'e verdiği desteğe vurgu yaparak "Senegal'in duruşunu hep takdir ile karşıladık. Senegal'in Gazze ile dayanışması örnek teşkil ediyor. Senegal, Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir." dedi.

BAKMADAN GEÇME!