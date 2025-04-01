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Erdoğan, şehit savcı Kiraz’ı andı

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Fransa#Macron
Erdoğan, şehit savcı Kiraz’ı andı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehit edilişinin 10’uncu yıldönümünde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında “Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10’uncu yıldönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun” dedi. 

MAKAMINDA ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı’nda yapılan müdahalede Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürütürken, 31 Mart 2015’de İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makamında DHKP/C’li 2 terörist tarafından şehit edilmişti.

MACRON’DAN BAYRAM TELEFONU

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefon ile arayıp Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Erdoğan, şehit savcı Kiraz’ı andı

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Fransa#Macron

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