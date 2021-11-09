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Erdoğan şehit kardeşiyle konuştu: ‘Bu adamın Meclis’te yeri olamaz’

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Lütfü Türkkan#Tahir Gümren
Erdoğan şehit kardeşiyle konuştu: ‘Bu adamın Meclis’te yeri olamaz’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önceki gece, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmesinin ardından, şehidin Adana'nın Kozan’da yaşayan diğer kardeşi Ahmet Gümren'i ziyaret etti. Çelik, ziyareti sırasında Ahmet Gümren'i, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

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Erdoğan, görüşmede, şunları kaydetti: “Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Gereken ne ise bunlara zaten sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Yok görevden almışlar... Bu adamın bu parlamentoda yeri olamaz. Biz gereken neyse onu yapacağız. Ama asıl önemli olan, gerek bu adamın bu parlamentoda yerinin olmayışı gerek genel başkanının da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması.”

‘VEKİLLİĞİ DÜŞSÜN’

Şehidin kardeşi Ahmet Gümren de "Tek dileğimiz budur Sayın Reisim. Allah razı olsun. Size güveniyoruz. Sırtımızsınız. İnşallah gereği yapılır. Bizim milletvekillerimiz de inşallah bir önerge verirler. Bunun milletvekilliği düşsün istiyoruz. Tek dileğimiz budur. Öyle bir çatı altında bulunmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

‘ÖZRÜ BİLE DOĞRU DÜZGÜN DEĞİL’

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Ömer Çelik de ziyaretinde, şehit İsa Gümren'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu ve “Bu tip durumlarda gönül arzu ediyor ki en azından böyle bir hata yapıldığı zaman gerçek bir pişmanlıkla bir özür dilensin ama maalesef o özür bile doğru düzgün dilenmiyor. Orada bile bir üste çıkma gayreti, pişkinlik söz konusu oluyor” dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Lütfü Türkkan#Tahir Gümren

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