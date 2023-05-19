Erdoğan: Seçmenlerinden özür bile dilemediler

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya mesajında şöyle dedi:

DENGELERİ BOZULDU

“Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması CHP Genel Başkanı’nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu. 14 Mayıs gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri ‘kazandık’ tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.

HÜR TÜRLÜ VİCDANSIZLIĞI SERGİLİYORLAR

Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile. Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor.

Haberin Devamı

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz.”

TEŞKİLATA: DAHA KUŞATICI DİL KULLANIN

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki gün Ankara teşkilatıyla yaptığı dar kapsamlı toplantıda, “28’inde seçileceğiz. Artık iki şey konuşacaksınız; Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Tek adayın Erdoğan olduğunu anlatın. Küskünlük, kızgınlık, vekil beğenmezlik yok. Bunlar işinizi daha da rahatlatacak” dedi.



ANKARA SONUÇLARI



AK Parti Genel Merkezi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım, Genel Sekreter Fatih Şahin, bazı AK Parti genel başkan yardımcıları, Ankara’daki AK Partili belediye başkanları ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın yer aldığı toplantıya başkanlık etti. Toplantıda, 14 Mayıs’ta Ankara’nın seçim sonuçları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu seçim sonuçlarından memnun olmadığını dile getirdiği öğrenildi.



19 MAYIS TALİMATI



Belediye başkanlarına özellikle 28 Mayıs’a kadar yoğun bir çalışma yürütmeleri konusunda talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kuşatıcı dil kullanın. Birebir ziyaretleri artırın. İkinci turda kazanacağız ama asla rehavete kapılmayın. Hemşehri dernekleri, mahalle buluşmaları, muhtarlarla toplantı, vakıf, STK toplantıları, depremzedeleri ziyaret edin. 19 Mayıs kutlamalarına ağırlık verin” dedi. (Ebru KARATOSUN / ANKARA)

Haberin Devamı

‘BAY BAY KEMAL’ DEMEYECEK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, seçimlerin ikinci tura kalması nedeniyle bu süreçte daha yumuşak ve birleştirici bir dil kullanması planlanıyor. Bu kapsamda, Erdoğan’ın seçim süreci boyunca Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediği “Bay bay Kemal” ifadesini kullanmayacağı öğrenildi.

ORBAN’DAN TEBRİK TELEFONU

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayıp Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebrik etti. Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulunan Orban “Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundaki ezici zaferinden ve AK Parti’nin son milletvekili seçimlerindeki olağanüstü ve tartışılmaz zaferinden dolayı tebrik etmek için aradım. İkinci tur için bol şanslar Başkan! Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye, Macaristan için iyidir, Avrupa için iyidir ve dünya için iyidir” dedi.