Erdoğan: Savunma sanayiinde kendimizle yarışıyoruz

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün Kara Harp Okulu’nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Dereceye giren mezunlara diplomalarını veren Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Kahraman ordumuzun milletimiz ile omuz omuza vererek kazandığı zaferin 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun tüm neferlerini minnetle yad ediyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla şerefle yazılır. Bin yıldır vatan uğruna, ezanımız, bayrağımız, milli değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını bu millet için döken şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

TERÖRE ÇELİKTEN YUMRUK İNDİRDİK

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın da 10. yıldönümünü idrak ediyoruz. Terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Ebediyete uğurladığımız şehitleri rahmetle yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Harp okullarında öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevincine bizler de ortak oluyoruz. Toplam 1276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri misafir öğrenciler de mezun olacak. Dereceye girenler başta olmak üzere harp okullarından mezun olan öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde başarılar diliyorum. Devletimize, milletimize ve TSK’mıza önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Türkiye Cumhuriyetimizi, değerlerimizi, şanına yakışır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum.

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ORDUMUZUN GÜCÜNÜ ARTIRACAKSINIZ

Sevgili evlatlarım, sizler 2235 yıllık şanlı mazisi ile Türk ordusunun mensuplarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Kapasitesini, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginiz ile tecrübeniz ile, şahsiyetiniz ile ordumuzu çok yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Barış, güven ve istikrarı sizler tesis edecek, mazlumların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinizle ülkem, milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları gönülden tebrik ediyorum. Sizleri eğiten komutanlarınıza, hocalarınıza tebriklerimi iletiyorum.

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TÜRKİYE ARTIK FARKLI BİR LİGDE

Milli Savunma Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılını kutluyoruz. O şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri ordumuzdan ve askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Milli Savunma Üniversitemize bu yıl 120 bin başvuru yapıldı. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıp üniversitemize saldırıyordu. Allah’a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Savunma sanayiinde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkânlarımızla üretebiliyoruz. En son Gölcük’te düzenlenen Teknofest’te kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz teknolojileri gururla izledik.

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Savunma sanayiinde deyim yerindeyse kendimizle yarışıyoruz. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olan aktör ve yapılar Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değil. Türkiye artık bunları dikkate alacak ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi hedef alanlar bunu çok iyi anlamalıdır.”

TEĞMENLERE SESLENDİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmasında teğmenlere şöyle seslendi: “Sevgili teğmenler, ordumuzun saflarına katılacak siz evlatlarıma Gazi Mustafa Kemal’in şu sözlerini özellikle aktarmak istiyorum: ‘Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı. Komutanız altında bulunan ordular kahramanlığına güvenilir ordulardır. Bu ordular tarihte emsali görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir. Şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin minnet ve şükranına hak kazanmıştır...’ Ben de siz genç kardeşlerimin devletimize, milletimize ve göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize uzun yıllar boyunca büyük katkılar yapacağınıza yürekten inanıyorum.”

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ERDOĞAN PUTİN’LE GÖRÜŞECEK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi, Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü kutlamaları ve Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış törenine katılmak üzere bugün Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gidecek. Avrasya’nın önde gelen liderlerini bir araya getirecek zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki gün sürecek Bişkek temaslarının diplomasi açısından en yoğun bölümünü 1 Eylül Salı günü gerçekleştireceği ikili görüşmeler oluşturacak. Erdoğan’ın görüşme trafiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda liderin yer alması bekleniyor.

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Öte yandan Erdoğan, eski milletvekili Leyla Zana ile telefonda görüşerek, hayatını kaybeden eşi Mehdi Zana için başsağlığı diledi.