Erdoğan: Savunma sanayi ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz

KONUŞMASINA, “Bugün bir gurur anına hep beraber şahitlik ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşatanları canıgönülden tebrik ediyorum. Ülkemiz tersanelerine güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu bugün bir kez daha görüyoruz” diye başlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Malumunuz Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak üzere Eylül 2018 tarihinde dört adet MİLGEM inşa sözleşmesi imzalamıştık. İlk gemi PNS Babür’ü 24 Mayıs 2024 tarihinde Pakistan’a teslim ettik. Bugün de her türlü test ve tecrübe faaliyetlerini başarıyla tamamlayan PNS Hayber’in teslimini yapıyoruz.

YAPAY ZEKÂ TABANLI ULAQ

Bugün burada denize uğradığımız ve bayrak çektiğimiz platformlar alın terimizin, aklın, emeğin, cesaretin ve adanmışlığın eseridir. Bunların en başında havadan bağımsız tahrik sistemi ve gelişmiş son teknoloji yetenekleri ile sessiz derinliklerinin milli bekçisi olacak TCG Hızır Reis denizaltımız var. Hizmete aldığımız bir başka platformumuz Yeni Tip Çıkarma Gemimiz Ç-159’dur. Bu platform, hem askeri harekâtlarda hem de barış dönemindeki insani yardım operasyonlarında fırtınalı sularda görev yapacak. ULAQ silahlı insansız deniz aracımız bir diğer kıvanç kaynağımız. Dijital dönüşümün, yapay zekâ tabanlı otonom sistemlerin denizlerdeki sembolü olacak ULAQ, geleceğin harekât sahasının ölçülerinden. ULAQ SİDA’nın bir başka özelliği ise Türk mühendislerinin geliştirdiği, yüzde 90 yerlilik oranına sahip marin motorunu kullanması.

TCG ANADOLU’YA ABİ GELİYOR

TCG Koçhisar karakol gemimiz, Mavi Vatan’daki hak ve hukukumuzu koruma irademizin nişanesidir. Barış zamanında milletimize hizmet edecek, kriz zamanlarında ise caydırıcı gücümüz olacaktır. Koçhisar’ı mayıs ayı sonunda donanmamıza katacağız. Son olarak, bugün ayrıca açık deniz karakol gemimiz Seferihisar’ın sac kesimini gerçekleştireceğiz. Şurası bir gerçektir ki savunmada başarı ancak bütüncül bir strateji ile elde edilir. Havada güçlü olmadan denizde, denizde etkin olmadan karada caydırıcı olamazsınız. Hamdolsun, biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz. Kapasitemizi günden güne artırıyor, imkân ve kabiliyetlerimizi aralıksız geliştiriyor, kendi teknolojimizi yine kendimiz üretiyoruz. TCG Anadolu’nun ağabeyi olacak, 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık.”

3.500’Ü AŞKIN YERLİ FİRMA

“Savunma sektöründeki üç bin beş yüzü aşkın firmamız ve yüz bini aşkın insan kaynağımız varını yoğunu Türkiye’nin güvenli yarınlarına vakfediyor. Araştırma-geliştirme çalışmalarından tasarıma, yazılımdan seri üretime kadar tüm süreçleri yerli ve milli kaynaklarımızla yönetiyoruz. Şu anda savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı. Füzelerden tüfeklere, insansız araçlardan roketlere, toplarından elektronik harp sistemlerine sektörün tamamında büyük bir dinamizm var, üretkenlik var, maşallah heyecan ve gayret var.”

‘HİÇ KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK’

“Sizlerin şahsında, sektördeki tüm kardeşlerimden şunu rica ediyorum: Moralimizi bozmaya çalışanlara aldırmayın. Cesaretimizi kırmak için uğraşanlara prim vermeyin. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Hiçbir ülkeyle gerilim istemiyoruz. Kriz, kavga, çatışma istemiyoruz. Komşularımız için huzur ve istikrardan başka bir şey murad etmiyoruz. Türkiye olarak herkesin emin olabileceği, güven duyabileceği, en zor, en sıkıntılı günlerinde sırtını yaslayabileceği bir ülkeyiz. Bununla birlikte biz, hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olan bir ülkeyiz. Başka müjdelerimiz olacak. Karada, denizde, havada ve elbette siber vatanda caydırıcılığımızı artıracak projeleri tek tek devreye alacağız. Bugün burada bütün bu yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil barışı, istiklali, istikbali korumak içindir.”

AİLE FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.