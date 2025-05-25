Erdoğan Şara’yı kabul etti... Dolmabahçe’de sürpriz zirve

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı’nı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DA KATILDI

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı. 2.5 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, İsrail’in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin buna karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve işbirliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişeceğini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye’nin yanında durmaya devam edeceğinin de altını çizdi. Şara da yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

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YAPTIRIMLAR KALKTI SURİYE MEMNUN

Görüşmenin ABD’nin Suriye’ye yaptırımları resmen kaldırdığı güne denk gelmesi de dikkat çekti. Suriye, ABD’nin yaptırımları resmen kaldırmasını ülkenin savaş sonrası toparlanmasına yardımcı olacak “olumlu bir adım” olarak yorumladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Suriye Arap Cumhuriyeti, Amerikan hükümetinin Suriye ve halkına uzun yıllardır uygulanan yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşılamaktadır” denildi. Açıklamada, Suriye’nin tüm ülkelere ‘karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama’ temelinde işbirliği eli uzattığı vurgulandı. Ayrıca, “Gelecek dönemin, devrilen rejimin yok ettiklerini yeniden inşa etme ve Suriye’nin bölge ile dünyadaki normal konumunu geri kazanma dönemi olacağı” kaydedildi.

TRUMP, RİYAD’DA SÖZ VERMİŞTİ

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ABD Başkanı Trump, geçen hafta Riyad’da Şara’ya yaptırımları kaldırma, hafifletme sözü vermişti. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, uygulamanın resmen yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı paylaşımda “Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları, Suriye’ye yeni yatırımları teşvik eden adımları uygulamaya başladı” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da yazılı bir açıklama yaparak Trump’ın talimatı doğrultusunda Sezar Yasası’ndaki yaptırımlardan 180 gün süreyle feragat edileceğini, muafiyetlerin elektrik, enerji, su ve sanitasyon hizmetlerinin kolaylaştırılması ve insani yardım müdahalesi imkânı tanıyacağını belirtti. Karar, Suriye’de yeni yatırımlara, finansal hizmetlerin sağlanmasına ve Suriye’nin petrol ürünlerinin satışına izin veriyor.

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2.5 SAAT GÖRÜŞTÜLER

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sol 2) ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. 2.5 saat süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 6), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 5), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (sağ 4), Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün (sağ 3), Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağ 2), Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan (sağda) ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (solda) de yer aldı.