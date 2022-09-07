Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan Sancak bölgesi lideriyle bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sırbistan#Sancak Bölgesi
Erdoğan Sancak bölgesi lideriyle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 21:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Sancak bölgesi lideriyle bir araya geldi. Ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic uğurladı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı Jasmina Curi, Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Rasım Ljajic, Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, Tutin Belediye Başkanı Salih Hot ve Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bıevaci kabul etti.

ERDOĞAN'I MEVKİDAŞI VUCİC UĞURLADI

Erdoğan Sancak bölgesi lideriyle bir araya geldi

Sırbistan ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Belgrad Havalimanı'nda uçağa kadar eşlik ederek uğurladı.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad Kulesi’ni ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad Kulesi’ni ziyaret ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sırbistan#Sancak Bölgesi

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom