Erdoğan Sancak bölgesi lideriyle bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı Jasmina Curi, Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Rasım Ljajic, Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, Tutin Belediye Başkanı Salih Hot ve Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bıevaci kabul etti.

ERDOĞAN'I MEVKİDAŞI VUCİC UĞURLADI





Sırbistan ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Belgrad Havalimanı'nda uçağa kadar eşlik ederek uğurladı.