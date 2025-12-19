Erdoğan: Sanat ayrıştırmaz birleştirir

Haberin Devamı

BEŞTEPE Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BİR YANIMIZ YAPRAK DÖKÜYOR

“Kısa süre önce ebediyete uğurladığımız Kültür Sanat Ödülleri sahibi 2 ismi burada özellikle anmak istiyorum. 28 Eylül’de vefat eden şair Yavuz Bülent Bakiler ile Neyzenlerin kutbu Niyazi Sayın’ı hürmetle yad ediyorum. Ülke ve millet olarak gerçekten de kendilerine çok şey borçlu olduğumuz bu iki değerimizi unutmayacak, her zaman şükranla hatırlayacağız. Kayıplarımız sebebiyle bir yanımız yaprak döküyor olsa da diğer yanımız hamdolsun çiçek açmaya, şıvga vermeye, boy atmaya devam ediyor.

FARKLI AÇILARDAN BAKIŞ

- Bu yılki Bilim ve Kültür ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün’e takdim ediyoruz. Süleyman Seyfi Öğün hocamız kütüphanesiyle dışarıda gürül gürül akan dünya arasındaki irtibatı kesmeyen nadir akademisyenlerimizden biridir. Hocamızın siyaset, ekonomi, felsefe, toplum ve kültürde meydana gelen değişimlere farklı açılardan mercek tutan çalışmaları hem kapsamlı hem de derinlikli bir yapı arz ediyor. Onun eserlerine baktığımızda düşünce geleneğimizin bugüne kadarki serencamını da görebiliyoruz.

RENKLERİ ŞİİRE DÖNÜŞTÜRÜYOR

- Bu seneki resim ödülümüzün sahibi kıymetli ressam Yalçın Gökçebağ beyefendidir. Yarım asırlık sanat yolculuğunda Anadolu’yu resme, resmi de Anadolu’ya taşıyan Yalçın Gökçebağ cumhuriyetimizin ilk kuşak ressamlarından devraldığı hazineyi yeni bir seziş ve bakış açısıyla tuvale döküyor. Renkleri adeta şiire dönüştürdüğü tablolarında bu toprakların sesi duyuluyor. Çizgilerinde insanın ve tabiatın güzellikleri okunuyor. Özgün, canlı ve masalları andıran eserleriyle Türk resminde önemli bir yer tutan Yalçın Gökçebağ’ı tüm kalbimle kutluyorum.

DİZİ VE FİLM BESTELERİ

- Müzik ödülümüzü Prof. Yalçın Tura hocamıza tevzi ediyoruz. Türk müziğinin yaşayan duayenlerinden olan Yalçın Tura, hafızalarımıza kazınan onlarca film ve dizinin müziğini besteliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik bölümünü kurarak seçkin bir eğitim yuvasını ülkemize kazandırdı. Hem akademik çalışmaları hem de gönüllerimizde taht kuran beste ve güfteleri için Türk müziğine hediye ettiği bütün değerler için kendisine teşekkür ediyorum.

ANTİK KENTLERDEKİ KAZILAR

- Arkeoloji ödülümüzü ise Prof. Dr. Fahri Işık’a takdim ediyoruz. Malatya’mızın Türkiye ve dünya arkeolojisine armağan ettiği bir bilim insanı olan Fahri Işık hocamız, kazı biliminde bugüne kadar doğru kabul edilen yanlışları tek tek ortaya çıkardı. Kitaplarıyla makaleleriyle, araştırmalarıyla Anadolu’nun binlerce yıllık zengin tarihine ışık tuttu. Kazı bölgelerinde kimi zaman çadırlarda, kimi zaman köy evlerinde kalarak Patara başta olmak üzere pek çok antik kentte nadide eserleri gün yüzüne çıkardı. Türk arkeolojisine büyük katkılar yapan Fahri Işık hocamızı gönülden tebrik ediyor, kazı biliminde paradigma değiştiren çalışmalarından ötürü kendisini kutluyorum.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIMI BELGELEDİ

- Fotoğraf ödülünü, Filistinli gazeteci ve fotoğrafçı Ali Jadallah’a veriyoruz. Gazze’de 2 yıl boyunca devam eden vahşi soykırımı fotoğraf kareleriyle tüm dünyaya ifşa eden objektifiyle gerçekleri medeni denilen dünyanın yüzüne çarpan Ali kardeşimiz aynı zamanda Anadolu Ajansı’nın foto muhabiri olarak sahada görev yapıyor. Onun kadrajından yansıyanlar sadece Gazze’deki katliamın vardığı korkunç boyutları değil, Filistin halkının haklı, onurlu ve haysiyetli direnişini de tüm ihtişamıyla insanlığın gündemine getirdi. Çektiği fotoğraflar uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davada bu fotoğraflar kanıt olarak sunuldu. Canını hiçe sayıp hakikatin deklanşörüne basarak Gazze’deki zulmü fotoğraflarla belgeleyen Ali Jadallah kardeşimi şahsım, milletim ve tüm mazlumlar adına tebrik ediyorum.”

TEK TİPLEŞMEYE KARŞI DALGAKIRAN

“Küreselleşme ile birlikte kültürel tek tipleşmenin de tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemden geçiyoruz” diyen Erdoğan şu çağrıyı yaptı: “Kendi mirasımız ve birikimimizden beslenen sanat yine bu tek tipleşme dalgasına karşı tabiri caizse bir dalgakıran işlevi görecektir. Bugün popüler olan pek çok filmin, dizinin, müzik eserinin coğrafyadaki etkisine ve nüfuzuna baktığımızda sanatın dönüştürücü gücünün nelere kadir olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Tüketim alışkanlıklarının, yaşam tarzlarının, yemek kültürünün, giyim kuşamın tek tipleşmesi gibi sanat beğenilerinin yeknesak hale gelmesi de sanat için ciddi risk oluşturuyor. Yapay zeka mahsulü şiirlerin, kitapların, şarkıların, resimlerin, sinema filmlerinin yüz milyonlara ulaştığı gerçekle sanal arasındaki farkın büyük oranda kaybolduğu günümüzde bizi yarın neyin beklediğini tam olarak bilemiyoruz, hiçbirimiz kestiremiyoruz.”

EŞİM GAZZE’DEN ÇIKAMADI

- Fotoğraf alanında ödül alan Filistinli gazeteci ve fotoğrafçı Ali Jadallah’ın eşi Doaa İsavi ve çocukları törendeydi. Tören öncesi Erdoğan Ali Jadallah’la telefonda görüştü. Doaa İsavi törende “Ali’nin bizlerle birlikte olmasını temenni ediyorum. Gazze’den çıkması çok zor sadece bana ve çocuklarıma izin verdiler. Türkiye’ye ve halkına çok teşekkür ediyorum. Sizlerden bir dileğim var; eşimin burada olmasını temenni ediyorum” dedi. Erdoğan da, “Biz her türlü yola başvuracağız, inşallah Ali’yi sana da bize de kavuşturacağız” yanıtını verdi.

FİLİSTİN HALKININ DİMDİK YANINDAYIZ

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan Gazzeli gazeteci Ali Jadallah’tan bahsederken şöyle konuştu: “Gazze’deki vahşete kamera tuttukları için İsrail tarafından katledilen 37’si kadın 283 basın mensubunu rahmetle anıyorum. İsrail’in acımasızca öldürdüğü gazetecilerin kahramanca mücadelesini bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. İsrail hükümeti ne kadar susturmaya ve engellemeye çalışırsa çalışsın, vicdanlı yürekler ve hakikatin peşinde koşan gerçek gazeteciler canları pahasına Filistin’de olan bütün olup bitenleri gözler önüne sermeye devam ediyor. Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak, biz de Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz. Gazze soykırımında TRT ve AA başta olmak üzere Türk basın kuruluşları gerçekten yürekli bir duruş sergiledi. İletişim Başkanlığımız Gazze’de canice katledilen basın mensuplarının fedakârlıklarını kayda almak amacıyla geçen hafta ‘Gerçeğin katli İsrail’in gazeteciliğe karşı savaşı’ isimli bir kitap yayımladı. Gazze’de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için bundan sonra da her cephede mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

ÖDÜL KAZANANLAR

Bilim ve Kültür Ödülü: Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün

Resim Ödülü: Yalçın Gökçebağ

Müzik Ödülü: Prof. Yalçın Tura

Arkeoloji Ödülü: Prof. Dr. Fahri Işık

Fotoğraf Ödülü: Ali Jadallah

TEBRİK EDİYORUZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Yalçın Tura’ya ödülünü verirken “Üstadımız 92 yaşında ve 92 yaşında böyle bir ödülü almak inanıyorum ki herkese nasip olmaz. Tebrik ediyoruz” dedi.