Erdoğan şampiyona neden ‘Hayır’ dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen perşembe günü AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle yaptığı toplantıya Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı. Sofuoğlu, cadde driftlerinin de önüne geçmek için, Türkiye’de motor sporları tesisi kurulması için Erdoğan’dan izin istedi. Erdoğan, “Sen çok sakatlandın. Ya onlar da bu tesislerde kaza yaparsa! Başımıza iş almayalım” diyerek endişesini dile getirdi. Sofuoğlu bu kez Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonası’na misafir yarışçı olarak katılmak istediğini söyledi. Ancak Erdoğan, “Sen bize lazımsın” diyerek bu talebe de sıcak yaklaşmadı.

DEVAM EDECEĞİM

Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu ve motor sporları ile ilgili yaptığı sunumu Hürriyet’e anlatan Sofuoğlu, şöyle dedi:

“Toplantıda Dünya Şampiyonası’nda misafir olarak yarışmak için izin istedim. Fakat, ‘Beş kez o yarışmada dünya şampiyonu oldun, sen bize burada lazımsın’ dedi. Ama ben izin istemeye devam edeceğim. Ben yarışmayı bıraktım ama misafir olarak orada olmayı çok istiyorum.

CEZA CAYDIRMIYOR

Türkiye’de başta Ankara, Antalya, Konya olmak üzere beş farklı bölgede motor sporları tesisi yapılması için önerimi sundum. Motor sporları tutkunları hız yaşayacak alanı bulamayınca caddelere yöneliyor, şehir içinde drift attıklarını görüyoruz. Cezalar arttırılıyor ama yeterli gelmiyor. Bunun asıl önlemi onlara bir alan oluşturmak.

BENDE ÖLÜRDÜM

Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Biz böyle pistler yaptığımız zaman, sen yaralanıyordun, insanlar ya kaza yapar ve yaralanırsa’ diyerek endişesini dile getirdi. Yaralanma olasılığı tabi var. Ama caddelerde yaptığınızda yaşama şansınız yok. Ben yaptığım kazalarda yaralandım ama eğer bu kazaları caddede yapsaydım her bir kazada hayatımı kaybetmiştim. Tesislerde hayat kaybı binde bir. Sayın Cumhurbaşkanı’na anlattım. ‘Konuya Gençlik ve Spor Bakanı’na ileteceğim’ dedi.”

PARTİ TOPLANTISINDA DİZİLERE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen perşembe günü parti genel merkezinde milletvekilleriyle yaptığı toplantıda TV dizileri de gündeme geldi. Bazı milletvekilleri dizi ve programlardan duydukları rahatsızlığı Erdoğan’a iletti. “Diziler toplum yapısını bozuyor, çok kötü” diyen milletvekillerine, Erdoğan şu karşılığı verdi: “Konunun farkındayım. Ben de bunlardan şikâyetçiyim, rahatsızım. TRT Genel Müdürümüz İbrahim (Eren) Bey’e de bazen bu konuları iletiyorum. Ona dahi söylüyoruz. Bildiğimiz yer, TRT’yi dahi uyarıyoruz ama o da bir yere kadar müdahale edebiliyor. Bana sürekli ‘Elimizde argüman yok’ diyorlar. TRT’de Diriliş Ertuğrul gibi bir iki başarılı dizimiz var. Bunların üzerine çıkamadık. TRT dahi, bildiğimiz arkadaşlarımız, ‘Elde malzeme yok, keşke olsa düzgün işler bizden çıksa’ diyorlar. Ama ben genel olarak hepinize hak veriyorum.”