Erdoğan Romanya’ya gemi teslim töreninde konuştu: Sahada olmayan mönüde olur

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

2 KARDEŞ GEMİMİZ HAYIRLI OLSUN

“Bugün, dünyanın gözbebeği İstanbul’da denizciliğimizin, mühendisliğimizin ve Türkiye-Romanya dostluğunun yeni bir nişanesine tanıklık etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz törenimizde, tarihten süzülüp gelen Türkiye-Romanya dostluğunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Cam Roman Korveti’ni Romanya Deniz Kuvvetleri’ne teslim ederken, Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemimizi envantere katmanın gururunu taşıyoruz. Aynı tezgâhtan çıkan, aynı mühendislik aklının ürünü olan bu iki kardeş geminin, donanmalarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Her iki platformun ülkelerimize, Karadeniz’in güvenliğine, NATO İttifakı’na ve bölgemizin huzuruna büyük katkılar yapacağına inanıyorum.

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SAVUNMADA TAM BAĞIMSIZLIK

Dünyamız Soğuk Savaş’tan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken, bizim, ‘zor oyunu bozar’ dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Karşılaştığımız her kriz, ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini mönüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye, bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun lokomotifini savunma sanayimiz oluşturuyordu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmamıza rağmen hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık, savunma sektörümüze güvendik. Neticede, 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11’inci büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken, bugün bu rakamı sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor.

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ROMANYA İLE İLİŞKİMİZ ZİRVEDE

Dünyanın içinde bulunduğu sancılı güvenlik ortamı, dost ve müttefiklerin işbirliklerini artırmalarını elzem kılmaktadır. Bu anlayışla savunma sanayinde sahip olduğumuz imkân ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruz. Romanya’nın bizim için özel önemi olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye ile Romanya’nın müttefiklik ruhuyla olgunlaştırdığı köklü ilişkiler, tarihi zirvesini yaşamaktadır. Biliyorsunuz, münasebetlerimizi 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. 2024 senesinde tesis ettiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyiyle, ilişkilerimize kurumsal bir boyut kazandırdık. Bugün burada icra ettiğimiz tören işte bu stratejik ortaklığımızın denizlerde vücut bulmuş halidir. Cam Roman Korveti, iki müttefik ülkenin Karadeniz ve bölgemizin güvenliğini birlikte inşa etme iradesinin en somut göstergesidir. Karadeniz’in güvenliği, aynı zamanda Avrupa Atlantik güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında deniz mayınlarıyla mücadele başta olmak üzere pek çok alanda gelişen işbirliğini bu bakımdan kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde bu işbirliğinin daha da artmasını temenni ediyoruz.

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NATO ÜYESİ VE AB ÜLKESİNE İLK İHRACAT

Bugün teslim ettiğimiz ve envantere kattığımız gemilerimizde kullanılan savaş yönetim sistemi, arama ve atış kontrol radarları, sonar sistemleri, yakın savunma silahları tamamen yerli ve milli şirketlerimize aittir. Aselsan, Roketsan, Havelsan, Makine Kimya ve TÜBİTAK öncülüğünde kurulan güçlü savunma altyapımız, bu sistemlerin üretim ve teslimatlarının kısa sürede gerçekleşmesini sağlamıştır. Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekât hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.”

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ROMANYALI LİDER VE HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ve heyetiyle görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede liderler, Türkiye-Romanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Türkiye ile Romanya’nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediğini, Türkiye’nin kıyıdaş ülkelerle eşgüdüm halinde Karadeniz’de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü belirtti. İran’da barışın tesisi konusundaki olumlu gelişmelerin Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi hususunda da sağlanması için Türkiye olarak yoğun çaba gösterdiğimizi ifade etti. Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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‘KAOS ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ’

- Erdoğan, törendeki konuşmasında TCG Koçhisar’ın hizmete alındığını söyledi: “Açık Deniz Karakol Gemisi projemiz kapsamında inşa ettiğimiz bu platform; istihbarat, gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekâtlara kadar pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir. Türkiye’nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil; barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Aksine, karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir işbirliğinden yanayız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net: Biz ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz.”

TÜRK DONANMASINA TCG KOÇHİSAR

- Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek TCG Koçhisar ise Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri kapsamında üretildi. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki gemi, 24 knot azami hıza ulaşabiliyor ve 4 bin 500 deniz mili menzile sahip bulunuyor. TCG Koçhisar, deniz yetki alanlarının korunması, keşif ve gözetleme faaliyetleri, deniz güvenliği harekâtları, karakol görevleri, arama-kurtarma ve insani yardım operasyonlarında kullanılacak. Gemi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin açık denizlerdeki görev kabiliyetini artıracak.

ROMANYA’YA CONTRAAMIRAL ROMAN KORVETİ

- Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından inşa edilen Contraamiral Roman korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Contraamiral Roman korveti, yaklaşık 100 metre uzunluğa ve 2 bin 300 ton deplasmana sahip. Keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği ve muharip görevlerde kullanılabilecek modern sistemlerle donatılan gemi, özellikle Karadeniz’deki güvenlik faaliyetlerinde aktif rol üstlenecek. Helikopter ve İHA konuşlandırma kabiliyetine de sahip olan korvetin, Romanya’nın bölgesel deniz güvenliği kapasitesine önemli katkı sunması hedefleniyor.

TÜRGEV’İN 30. YIL KUTLAMASINA KATILAN ERDOĞAN: AİLE KURUMU HEDEF ALINIYOR

- TÜRGEV’in İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 30’uncu kuruluş yıldönümü programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye’nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye’ye kazandırılması vardır. Eğitim, burs ve iktisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV, çağa istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir. TÜRGEV yurtlarının kapısı bugüne kadar tam 47 bin 542 öğrencimize açılmıştır. TÜRGEV’imiz halihazırda 9 ilimizde 6 bin 500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlerimize yüksek standartlarda hizmet veriyor. ABD ve İngiltere’de yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler, New York ve Londra’da TÜRGEV vakfı barınma hizmetlerinden yararlanıyor. Yüzlerce Filistinli evladımıza burs, barınma imkânı ve psikososyal destek veriliyor. Gazze’de eğitim alamayan gençler okulla buluşturuluyor. Suriyeli gençlere eğitim sağlanıyor.

FETÖ TÜRGEV’E SALDIRDI

Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Eşzamanlı olarak yapay zekâ ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Milli iradeye düşmanlık edenler, hedef tahtasına TÜRGEV’i de koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV’e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV’e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV’i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV’i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Bakın çok açık söylüyorum: Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir; vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Bunların asıl rahatsızlığı TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsat eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil ,aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır.”

YÜCEL PAŞMAKÇI İÇİN TAZİYE MESAJI

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün vefat haberini aldığımız, Türk Halk Müziği’mizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.