Erdoğan Rize’den seslendi: Ne kadar sol komünist varsa buraya geliyor

KONFORLU GEÇİŞ

“İyidere-İkizdere yolu 38 km, Hurmalık 1 tünelimiz 850 metre, Hurmalık 2 tünelimiz 720 metre, bağlantı yolları 3.6 km uzunluğa sahiptir. Özellikle kış aylarında zorlukların yaşandığı bu bölge güvenli ve konforlu şekilde geçilebilecektir. Ülkemizin altyapı projeleri bakımından en zor bölgesi Karadeniz’i adım adım hak ettiği eserlere, hizmetlere kavuşturuyoruz.

Bölgemizin zorlu coğrafyasının kaçınılmaz sonucu olan afetlere karşı da etkin bir mücadele yürütüyoruz. Avrupa’da sel felaketlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hiçbir altyapının çalışmadığının haberlerini sizler de televizyondan izliyorsunuz. Aynı dönemde biz 3-5 güne kalmadan gerektiğinde helikopterle jeneratör taşıyarak, askerimizin envanterindeki seyyar köprüleri kurarak insanımıza her türlü hizmeti sağlıyoruz.

Birileri biz bu adımları atarken nasıl önlerini keseriz diye buralara geliyor. Bunlarda ar, haya yok. Bir dikili taşınız olsun be... İkizdere’de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar çıkıyor Ankara’dan geliyor. Bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyorlar. Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar, neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz.

HAYATI YALAN

Şartlar ne olursa olsun ülkemizin kalkınması yönünün yukarı olması için var gücümüzle çalıştık. Bu kardeşiniz, 15 Temmuz’da o FETÖ darbe girişimine uğradığı zaman kalktım Marmaris’ten uçakla İstanbul’a havalimanına geldim. Fakat benden yarım saat önce de Bay Kemal oradan tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesi’ne gitti. Orada da kahvesini yudumlamaya başladı. Haberim olsa ben de orada beklerdim diyor. Yalan. Bu zaten yalancı Kemal değil mi? Hayatı yalan.”

ENFLASYON TÜM DÜNYANIN SORUNU

Normalleşme adımları ve aşılamada ulaştığımız seviye sayesinde ekonomimizin her alanında elde ettiğimiz tarihi başarıların haberleri arka arkaya geliyor. Türkiye ekonomisi 2. çeyrekteki yüzde 21.7’lik büyüme oranıyla dünyada İngiltere’den sonra 2. en büyük büyüyen ülke. Dün de ihracatımızın tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması müjdesiyle güne başladık. İstihdamda da salgın öncesi dönemi geride bırakan öyle bir seviyeye yaklaştık ki, 29 milyonun üzerine çıktık. Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Euro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Küresel düzeyde emtia fiyatlarında yaşanan yüzde 25’e yakın artışın etkileri sanayiden tarıma her alanda hissediliyor. Türkiye salgında ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek bu tür sıkıntıları ayağının altına almış ve çok daha büyük başarılara yönelme potansiyeli olan bir ülke konumuna gelmiştir. Nitekim turizmde kısa sürede kayıplarımızı telafi edecek hatta ötesine geçecek bir hale geldik.

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