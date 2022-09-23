Erdoğan: Rehine takası barış fırsatı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katıldığı New York’taki temaslarının ardından Türkevi’nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını özetle şöyle yanıtladı:

SAVAŞIN BEDELİ ORTADA

“(Rusya Devlet Başkanı Putin kısmi seferberlik ilan etti...) Bu savaşın her iki ülke halkına, bölgeye, dünyaya ödettiği bedeller ortada. Hiç kimse bu bedeli daha da artırma anlayışında olmamalı. Ancak biz attığımız adımlarla bir noktada mutluyuz. Örneğin rehinelerin değişimi konusunda bugün adımlar atıldı. Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile yürüttüğüm diplomasi trafiği neticesi Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi gerçekleşti. Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen bu mübadele savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım.

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ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR

Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarımız devam ediyor. Esir mübadelesine imkân verdikleri için Sayın Putin ve Sayın Zelenski’ye teşekkür ediyorum. Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu gelişme de bizi ciddi manada mutlu etti. Bu konuda gerek Sayın Putin gerek Zelenski, her iki taraf da bizim attığımız bu adımı bir yerde kolaylaştırdılar.

DİPLOMASİ LİDERLİĞİMİZ

Biz Türkiye olarak en başından beri barışın tesisi için gayret gösterdik. Diplomasiyi her zaman ve her şartta önemsedik, önemsiyoruz. Küresel arabulucu rolümüz ve diplomasideki lider konumumuz bizi daha çok inisiyatif almaya zorluyor. Türkiye diyaloğun ve diplomasinin gücüne inanmanın neticesini de şimdi bu rehine mübadelesiyle almış durumda. Bu bizi ayrıca çok çok mutlu kılıyor. Barış ve istikrarı sağlamak için çabalarımızı bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz. Örneğin döner dönmez hemen tekrar liderleri arayarak telefon diplomasimizi kendileriyle sürdüreceğiz.

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BM ÇABA GÖSTERMELİ

BM, savaşı sona erdiremediği gibi, enerji ve gıda krizlerine bir çözüm de bulamamıştır. BM Genel Sekreteri’nin tahıl koridorunun oluşmasındaki çabası BM’ye olan güveni biraz olsun tazeledi ancak savaşın sona erdirilmesi yönünde daha çok çaba gösterilmesi gerektiği de kuşkusuz. Bu sadece benim değil tüm dünya liderlerinin ortak gayretiyle olması gereken bir süreç. Sayın Putin’le az veya çok hukuku olanın görüşüp bu kapıyı zorlaması lazım. Zelenski’yle de aynı şekilde. Yoksa bu liderlere negatif yaklaşımlar sergilemek beklediğimiz sonucu getirmez. Tam aksine ölümler, tahribat daha da artar.

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LİDERLERLE GÖRÜŞECEĞİM

(Tahıl koridoru gibi yeni gelişmeler olur mu) Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren bizim tek amacımız barışın sağlanması oldu. Rusya’nın bu noktada attığı adımların haksız olduğunu vurguladık. Tüm krizlerin, meselelerin çözümünde diplomasinin kullanılmasından yanayız. Döner dönmez liderlerle görüşmeye devam edeceğiz. Bir an önce de netice alalım istiyoruz.”

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SOSYAL KONUTTA YÜZDE 25 PEŞİN İNDİRİMİ

Erdoğan başlatılan sosyal konut projesiyle ilgili beklenen müjdeyi de verdi: “Ben Murat (Kurum) Bey’e de ifade ettim, öyle yıl sonunu falan bekleyecek zamanımız yok. Hemen Anadolu’dan başlamak üzere bir defa temelleri atmaya başlayalım küçükten büyüğe. Oradan da Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri buralara doğru işi genişleteceğiz. Bu vesileyle, TOKİ’den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum. TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim tarihine kadar sürecek.”

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ATİNA’YA YANIT: KENDİ DURUMLARINI BİLMİYOR

“(Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın ‘İstanbul’da 100 bini geçen Rumlar bugün nasıl 5 binin altına düşüyor’ sözleri) Yunan Dışişleri Bakanı benim muhatabım değil. Fakat Sayın Başbakan ne yazık ki bir defa Türkiye ile kendi durumlarını bilmiyor. Biz Türkiye’de Rum nüfusunun azalmasından yana olan bir iktidar olmadık. Tam aksine, ben Rum vatandaşlarımıza hep sormuşumdur; ‘Nerede çocukların?’ ‘Amerika’da’ dedi. ‘Getirin, burada yaşasınlar’ dedim. Demek ki onun Türkiye’de yaşama arzusu yok. Olsa kapımız açık. Vatandaşlık da verirdik.”

RUSYA’DAN KKTC’YE UÇUŞ

“(KKTC’nin devlet olarak da tanınması çağrınızı yinelediniz. Bundan sonra KKTC’nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım olur mu?) Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuşlar başlarsa bundan tabii ki memnuniyet duyarız. Rusya’nın turist potansiyeli çok yüksek. KKTC’nin de en önemli gelir kaynaklarından biri turizm. Turizmde KKTC’ye böyle bir akışın olması inanıyorum ki KKTC için ekonomik olarak da ciddi manada bir sıçramaya vesile olacaktır. Önümüzdeki dönemde KKTC’nin tanınmasıyla çok daha farklı bir gelecek orayı bekliyor olacaktır.”

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PAŞİNYAN’LA GÖRÜŞÜLEBİLİR

“(ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Ermenistan’ı ziyaret etti. Bu ziyaret Güney Kafkasya’da istikrara darbe olur mu?) Pelosi’nin bu ziyaretiyle kalkıp da Kafkasya’daki bu gelişmelere darbe vuracak ne mecali var ne cürmü var. Şimdi Prag’da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi var. Katılmamız halinde, Paşinyan’ın oraya gelme durumu var. ‘Orada görüşebilir miyiz?’ düşüncesi olmuş galiba. Sayın Aliyev kardeşimizle de konuşup, ona göre adımlarımızı atacağız.”

TÜRKİYE DEDİRTTİK

(Görüştüğünüz liderlere ‘Türkiye’ adlı bir kitabın da olduğu kitap seti hediye ettiniz. Artık ‘Türkiye’ demeye başladılar mı?) Ülkemizin adının Türkiye olarak kullanımında da yabancılar işi bayağı kavradılar. Hatta belli yerlere artık Türkiye olarak asıyorlar. Bunların hepsi tabii çalışırsanız oluyor.

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BM’DE DEDİĞİMİZ NOKTAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya 5’ten büyüktür” diye gündeme getirdiği BM’nin yapısında reformla ilgili de şunları söyledi: “Biden’ın özellikle BM Güvenlik Konseyi’yle ilgili yaptığı açıklama (reform çağrısı) haklılığımızı ortaya çıkardı mı? Sonunda dediğimiz noktaya geldiler mi? ‘Hem daimî üyeleri hem geçici üyeleri artıralım’ diyorlar. Ama ben diyorum ki ‘daimî ve geçici’ olmamalı, tek tip olmalı. Ve dönüşümlü üyelik getirmek lazım. Ben buraya da geleceklerine inanıyorum.”

MİR KART ADIMI

(Rusya’ya Batı’dan yaptırımlar genişletilirken, bu konuda Türkiye’yi köşeye sıkıştıracak, yaptırım hamleleri gibi bir eğilim söz konusu olabilir mi?) Bu kartlarla ilgili konuda en önemli nokta Mir Kart denilen olaydır. Bu Rusya ile bizim aramızda bir adımdı. Bu konu hakkında atacağımız adımların değerlendirmelerini ilgili arkadaşlarımızla yapıyoruz. Ona göre adımlarımızı inşallah yine atacağız. Alternatifimiz var tabii, o ayrı.





Erdoğan BM kürsüsünde konuşurken gösterdiği Ege’de boğulan iki kardeşin fotoğrafıyla ilgili şöyle dedi: “Biz her toplantıya, her görüşmeye ciddi manada iyi hazırlanıyoruz. BM Genel Kurulu’ndaki konuşmamızı da çeşitli fotoğraflarla destekleme imkânımız oldu. Bunları sunuma dahil etmek konuşmamıza bir zenginlik kattı. Gösterdiğim fotoğraflardan biri de Yunan sahil güvenlik güçlerinin, botlarını batırması sonucu hayatını kaybeden 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki Abdülvahap’ın cansız bedenlerinin fotoğrafıydı. Gelenler özellikle hep bunu sordu. Bu yavruları göstermek suretiyle dünyaya insanlık dersi verdiğimize inanıyorum.”

NYT ERDOĞAN’IN ROLÜNÜ YAZDI

Amerikan basınının önde gelen yayınlarından New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna savaşına bir çözüm bulunması için attığı adımları haberleştirdi. Erdoğan’ın Rusya lideri Vladimir Putin ile temaslarına değinen gazete, benzer çabayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da gösterdiğini ancak “görünüşte çok az başarı sağladığını” yazdı. Erdoğan’ın salı günü BM Genel Kurulu’na yaptığı hitaba yer verilen haberde, “Erdoğan, tahıl müzakerelerinde merkezi bir rol oynadı” denildi ve Türkiye’nin, Kiev ile Moskova arasında görüşmelere ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı. Haberde, “Erdoğan savaşın başından beri Putin ile yakın ilişkisini korumaya çalışıyor. Ancak aynı zamanda işgali kınadı ve işgal altındaki toprakların Ukrayna’ya iade edilmesi gerektiğini söyledi” ifadeleri yer aldı.