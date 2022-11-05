Erdoğan Putin’le görüşmeyi anlattı

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Hemfikir olduk” diyerek anlattı. Erdoğan TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’ndeki MÜSİAD EXPO Fuarı’nda özetle şunları söyledi:

DERS ÇIKARTILMIYOR

“Dünyamız son 3 yıldır küresel salgınla başlayan ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle devam eden sancılı bir süreçten geçiyor.

Krizi herkes çeşitli derecelerde hissetse de yıkıcı sonuçları en ağır şekilde yaşayanlar Afrika ve Asya’daki kırılgan devletlerdir. Krizin ekonomik yönü konuşulurken ne yazık ki milyonlarca insanın çektiği sıkıntı göz ardı edilmektedir.

Uluslararası toplumun salgın döneminde ortaya çıkan trajedilerden gereken dersleri çıkarmadığına üzülerek şahit oluyoruz.

GUTERRES’E SÖYLEDİM

Özellikle Batı’nın bu vahim tablo karşısındaki kayıtsızlığı utanç vericidir. Nitekim dün Sayın (Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri) Guterres’le yaptığım konuşmada da dedim ki ‘G20’de bunu gündeme getirelim ve özellikle dünyada neler yapacağız?’ Rusya, Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte özellikle biz gelişmiş ülkelere mi bu tahılı, gübreyi göndereceğiz yoksa az gelişmiş, fakir, garip gureba ülkelere mi göndereceğiz? Bunun için bir adım atalım.

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MUTABIK KALDIK

Kesinlikle az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim. Zira Sayın Putin evvelsi günkü görüşmemde bana, ‘Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere Cibuti, Somali, Sudan buralara gönderelim’ dedi. Hemfikir olduk. Ve bunu da dedik G20’de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık.

TÜRKİYE’NİN FARKI

Yapmamız gereken de bu. İnşallah bu ayın 13-14’ünde Bali’de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu hususta da farkını ortaya koymaktadır ve koyacaktır.”

TÜRKİYE DOĞALGAZDA ‘HUB’ OLACAK

ERDOĞAN Türkiye’nin enerji atılımlarını da şöyle anlattı: “Hidroelektrik kaynaklarımızı değerlendirirken güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakları da teşvik ediyoruz. Yenilenebilir enerjiye dayalı üretimde oluşan dalgalanmaları dengeleyecek diğer araçları da hızla ülkemize kazandırıyoruz. Türkiye inşallah doğalgazda ‘hub’ (merkez) olacak. Ve Rusya doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevki konusunda Sayın Putin’in açıklamalarını herhalde duydunuz, dinlediniz.”