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Erdoğan Putin’i ikna etti

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#Tahıl Koridoru#Putin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan Putin’i ikna etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:00

Tahıl Koridoru anlaşmasını askıya alan Putin’i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın sürmesi için araya girdi. Erdoğan dün AK Parti Grubu’na hitap ederken önüne bir not konuldu. Notta, Rusya’nın anlaşmaya geri döndüğü yazıyordu.

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Rusya’nın İstanbul’da, Türkiye’nin de katılımıyla imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı cumartesi günü tek taraflı askıya alması gıda krizi korkusuna yol açtı. Devreye giren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayıp çözüm önerdi.

Erdoğan Putin’i ikna etti

ÖNCE BIDEN’A ANLATACAĞIM

Erdoğan’ın dün AK Parti Grubu’ndaki konuşmasının sonuna doğru kürsüde önüne bir not konuldu. Notu okuyan Erdoğan, Rusya’nın Tahıl Koridoru’na tekrar döndüğünü açıkladı. Erdoğan, “Şimdi yeni bir müjde de şu; Sayın Putin’le dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ı arayarak bugün saat 12.00’den itibaren tahıl sevkıyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini belirtti. Sayın Putin’le mutabık kaldığımız gibi öncelikle Afrika’nın fakir fukara ülkelerine bu koridoru işleteceğiz” dedi.

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Erdoğan, toplantı sonrası gazetecilerin, “Rusya nasıl ikna oldu?” sorusuna, “Onu bana bırakın, önce (ABD Başkanı) Biden’a sonra size anlatacağım” yanıtını verdi.

MOSKOVA: GERİ DÖNÜYORUZ

Rusya Lideri Putin ise, “Türkiye’nin tahıl endüstrisinin yarattığı fırsatlar” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk çabaları sebebiyle, anlaşmadan geri çekilseler bile “Ukrayna’dan Türkiye’ye tahıl sevkıyatına müdahale etmeyeceklerini” söyledi.

Rusya’nın anlaşmaya geri dönmesi için Ukrayna’dan tatmin edici güvenceler aldığını dile getiren Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında şöyle dedi: “BM’nin yanı sıra özellikle Türkiye’nin yeniden arabulucu olarak devreye girmesiyle, Ukrayna’dan, Tahıl Koridoru rotasının askeri amaçlı ve saldırı düzenlemek için kullanılmayacağına dair yazılı güvence aldık. Ukrayna’nın yazılı olarak ulaştırdığı güvenceyi şimdilik yeterli bularak anlaşmaya geri dönme kararı almış bulunuyoruz. Ukrayna’nın koridoru savaş amaçlı kullanmayacağını taahhüt eden belge İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezine iletilerek tahıl sevkıyatı yeniden başlayabilir.” 

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Erdoğan Putin’i ikna etti

‘TEK KALE MAÇ OLMAZ’ UYARISI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Anlaşmanın çalışabilmesi için şu ana kadar göz ardı edilen Rusya bölümünün de düzgün şekilde çalıştırılması gerekir. Futbol maçı tek kale oynanamaz. Rusya’nın tahıl ve suni gübresinin de dünya pazarlarına çıkarılması için çözüm bekliyoruz” dedi. BM Genel Sekreteri Guterres adına yapılan açıklamada ise Türkiye’ye diplomatik çabaları için teşekkür edildi.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alınırken Erdoğan, tahıl sevkiyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini de ifade etti.

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#Tahıl Koridoru#Putin#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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