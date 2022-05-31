Erdoğan Putin’e mutabakatı hatırlattı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa, İstanbul’da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi. Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019’daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.





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Görüşme hakkında Kremlin’den yapılan açıklamada da “Moskova’nın Ukrayna limanlarından yapılan tahıl ihracatı dahil olmak üzere savaş yüzünden duran deniz taşımacılığının yeniden başlaması konusunda Ankara’yla çalışmaya hazır olduğu” belirtildi. Kremlin, görüşmede iki liderin Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki mayınları kaldırarak seferlerde güvenliği sağlamayı ele aldıklarını da bildirdi. Ayrıca Putin’in Erdoğan’a Batı’nın yaptırımları kaldırması halinde Rusya’nın gıda krizini aşılmasına yardım edecek miktarda ürün ihraç edebileceğini söylediği de belirtildi.

ZELENSKİ’YE: TARIM KORİDORU PROJESİ ÖNEMLİ

Erdoğan dün akşam Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirten Erdoğan, tarafların ve BM’nin iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi’ne katılmaya ve merkeze İstanbul’da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi. Zelenski ise Twitter’dan görüşmeyle ilgili “Barışı yeniden tesis etme ihtiyacı konusunda hemfikiriz” dedi.