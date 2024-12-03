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Erdoğan protestosuna 9 tutuklama

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#Erdoğan#TRT World Forum#PROTESTO
Erdoğan protestosuna 9 tutuklama
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 07:00

TRT World Forum’da konuşma yaparken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı protesto eden 9 kişi tutuklandı.

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Erdoğan, 29 Kasım’da ‘Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek’ temasıyla gerçekleştirilen programda konuşurken salondaki şüpheli İsrail’le ticaret iddiasıyla bağırmıştı. Dışarıda da slogan atılmıştı. Erdoğan “Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili, ağzı, gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan’ın nerede olduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hâlâ anlayamamışsınız” demişti.

Emniyet güçleri, salon içinde ve dışında toplam 9 şüpheliyi gözaltına almıştı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 9 şüpheli, nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Erdoğan#TRT World Forum#PROTESTO

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