Erdoğan protestosuna 9 tutuklama

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Erdoğan, 29 Kasım’da ‘Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek’ temasıyla gerçekleştirilen programda konuşurken salondaki şüpheli İsrail’le ticaret iddiasıyla bağırmıştı. Dışarıda da slogan atılmıştı. Erdoğan “Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili, ağzı, gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan’ın nerede olduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hâlâ anlayamamışsınız” demişti.



Emniyet güçleri, salon içinde ve dışında toplam 9 şüpheliyi gözaltına almıştı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 9 şüpheli, nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.