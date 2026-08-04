Erdoğan, Prens Selman ile görüştü

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şu bilgiler yer aldı:

“Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğumuzu, kalıcı barışın tesisi ile bölgemizde huzur ve istikrarın hâkim olması için çalıştığımızı ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze Barış Planı’nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan’ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi belirtti.”

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