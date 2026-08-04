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Erdoğan, Prens Selman ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Suudi Arabistan#Muhammed Bin Selman
Erdoğan, Prens Selman ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şu bilgiler yer aldı:

“Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğumuzu, kalıcı barışın tesisi ile bölgemizde huzur ve istikrarın hâkim olması için çalıştığımızı ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze Barış Planı’nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan’ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi belirtti.” 

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Suudi Arabistan#Muhammed Bin Selman

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