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Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile bir araya geldi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Asıf Ali Zerdari
Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 17:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Cumhurbaşkanlığı Binası'nda Zerdari ile görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pakistan#Asıf Ali Zerdari

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