Erdoğan Özel’i aradı: Saldırıyı kınıyorum

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel’e açtığı geçmiş olsun telefonunu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun X üzerinden şöyle duyurdu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi

ŞİDDETİ KOVMA MÜCADELESİ

Altun, olayın ardından Özel’in yaptığı açıklama üzerine de Hürriyet’e “Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi mücadelesi siyasal alanda şiddeti kovmakla ilgili bir mücadeledir. Vesayet odaklarıyla mücadelesi, terör örgütleri ile mücadelesi, sokak şiddetiyle sokak terörü ile vandalizmle mücadelesi, Cumhurbaşkanımızın demokratik siyasal alanı genişletmek ve şiddeti siyasal alanın dışına çıkarma gayretidir, bu gayretin göstergesidir. Terörsüz Türkiye hedefi de projemiz de bununla ilgilidir” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

BAHÇELİ: ESRAR PERDESİ ARALANMALI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel başkanı Özgür Özel‘e yapılan saldırıya, “Merhum Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen veda törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” sözleriyle tepki gösterdi. MHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı yazıda açıklamada şunları kaydetti: “Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum.

PROVOKASYON ÜRPERTİCİ

Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir. Menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılıp tetkik ve tahkik etaplarının ikmal edilerek, şayet varsa ardındaki esrar perdesinin aralanması siyasi ve toplumsal huzur adına zorunluluktur. Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır. Kaldı ki emniyet ve yargı teşkilatımız eşzamanlı çalışmayla bunu başarmaya mahir ve muktedirdir. Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmek, tahrik ve tahrip ortamını alevlendirmek, buna müzahir faaliyetleri gafilce yürütmek tarihi bir yanlıştır. Bilerek veya bilmeden bu yanlışın içinde olanlar evvelemirde aklını başına almalı, ahlaki sorumluluğun ve sağduyulu tutumun yörüngesinden ayrılmamalıdır. Merhum Sırrı Süreyya Önder kardeşime bir kez daha Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.”

Haberin Devamı

TEPKİ YAĞDI

KURTULMUŞ: ASLA KABUL EDİLEMEZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, “Milli iradenin tecelligâhı olan TBMM’de temsil edilen bir partinin genel başkanına yapılan saldırı asla kabul edilemez” açıklamasını yaptı.

YILMAZ: ŞİDDET SİYASETİ VE TOPLUMU ZEHİRLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı yalnızca hedef aldığı kişiye değil tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir”dedi.

ÇELİK: SALDIRIYI KENDİMİZE YAPILMIŞ SAYARIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı lanetlediklerini belirterek, “Her hangi bir meşru zeminde siyaset yapan siyasetçiye, genel başkana yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayarız” dedi.

Haberin Devamı

DEM PARTİ: ALÇAKÇA SALDIRI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da Özel’e yapılan saldırıyı kınayarak, ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibarıyla Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Haberin Devamı

DERVİŞOĞLU DA ÖZEL’İ ARADI

Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Türkiye’de olan bitene baktığınızda bir kesim kendisini suç işleme imtiyazına sahip hissediyor. Asıl tehlike budur” ifadelerini kullandı.

MHP’Lİ AKÇAY: KABUL EDİLEMEZ

MHP Gup Başkanvekili Erkan Akçay da “Kabul edilemez bir durum. Üzüntü verici” dedi.