Erdoğan Özbekistan dönüşü konuştu: Bu adamı Biden saklıyor

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TDT ZİRVESİ

KKTC’NİN YALNIZ OLMADIĞINI GÖSTERDİK

Türk Devletleri Teşkilatı’mızın 9. zirvesini başarıyla tamamladık. KKTC’nin bu çerçevede gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığını gösterdik. Bunu tanıma olarak değerlendirirsek yanlış olur. Tanımanın birçok özellikleri, hassasiyeti var. Tabii ilk teşekkürü Cumhurbaşkanı’ndan aldık; Ersin Bey aradı, teşekkür etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığımız konuşma demek ki ses verdi. Burada bu işin altyapısını çok güçlü tutmamız lazım. Şimdi bizim önce bir altyapı çalışmasını başlatmamız lazım, altyapı çalışmasından sonra da dünya genelinde Kuzey Kıbrıs’ı bir devlet olarak dünyaya tanıtma konusunda adeta bir sarmal oluşturmamız ve bu sarmalla dünyayı kuşatmamız lazım. Bu, Kosova olayında mesela oldu... Geçtiğimiz dönem başkanlığını devraldığımız İstanbul Zirvesi, Türk devletleri için aslında bir dönüm niteliği taşıyordu. Bununla birlikte bu ilk çeyrekte de imzaları atarak Türkiye-Özbekistan Üniversitesi’ni Taşkent’te kurmuş olacağız.

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FETÖ İLE MÜCADELE

PENSİLVANYA’DA BİR KÂŞÂNE VAR

Biz bu teşkilattaki liderlerle her bir araya gelişte terörle mücadele konusunu; PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, bütün bunları kendilerine hatırlatıyoruz. FETÖ konusunda kendileri ‘Bizde var’ demiyorlar. Hep söyledikleri şey şu; ‘Biz bunları temizledik, temizliyoruz’ diyorlar. Mesela liderlerden bir tanesi bugün bana şunu ‘Ben, siz bu işin üzerinde bu kadar dururken bu FETÖ’nün ne olduğunu hâlâ bilmiyordum’ dedi. ‘İşte sizin bu noktadaki bilgi kaynaklarınız maalesef size yanlış bilgi aktarıyor. Yanlış bilgi aktardığı için de bu alçakların, bu namussuzların ne olduğunu anlayamıyorsunuz’ dedim. Şu anda bunlara kim sahip çıkıyor? Başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan’a gidiyorlar, kaçıp Avrupa’ya gidiyorlar. Hep buralara kaçtılar; Almanya’da, Fransa’da, Hollanda’da, Danimarka’da, İngiltere’de, Amerika’da yaşıyorlar. Ve bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor. Kendilerine Pensilvanya’da devasa bir kâşâne verdiler, orada bu adam yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız; işte ben size şu anda bunu söylerim.

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TAHIL KORİDORU

SÜRE TAHDİDİ YANLIŞ OLUR

(19 Kasım’da tahıl koridoru anlaşmasının sona ermesi) Süre tahdidi koymak bana göre yanlış olur. Biz kendilerine bu işi ne kadar uzun tutarlarsa o kadar isabetli olacağını belirttik. Bizim daha çok bu işin sınırını iyi çizmemiz, üzerinde iyi çalışmamız lazım. Yani Putin’in söylediği gibi, Afrika ülkeleri adıyla bu adım atılabilir. Çünkü şu anda fakir fukara, garip guraba hep Afrika ülkelerinde. Afrika’yı bir tarafa koyup Avrupa’ya göndermek adil bir yaklaşım olmaz. Şimdi tekrar görüşmemizde özellikle Afrika ülkelerine yoğun bir şekilde tahıl koridorundan tahıl, gübre, amonyak akışı sağlarsak oradaki halkları da rahatlatmış oluruz.

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F-16 VE F-35 TEDARİKİ

TEMENNİMİZ MÜJDELERİN GELMESİ

F-16 tedariki ve F-35 konusunda bu son atılan adımlardan Yunanistan ciddi manada rahatsız. Biz de özellikle başta Amerika olmak üzere Batı’nın Yunanistan’da takındığı tavırlardan rahatsızız. Dedeağaç bunlardan biri. Bunun dışında terörle mücadelede de Yunanistan’ın bize verdiği rahatsızlıklar var. Özellikle bu Lavrion Kampı konusu öyle yenilir yutulur şeyler değil. F-35 noktası bizi rahatsız etmekten çok aslında Amerika’yı rahatsız ediyor. Niye? Çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Ödemeler planında ödemelerimizi yaptık ama bu yaptığımız ödemeler maalesef karşılığını bulmadı. Bunun üzerine F-16 talebimize ilişkin teknik çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. ‘Bu işi bu şekilde yürütelim, çözelim ve dosyayı da kapatalım’ dedik. Zaman zaman Amerika tarafı, Savunma Bakanı’m Hulusi Paşa’ya olumlu, güzel şeyler söylüyor. Tabii şimdi bir seçim yaşadılar. Bu seçimle birlikte, şu anda bazı olumlu haberler yine geliyor ve bizler yakın takipteyiz. Temennim odur ki yani önümüzdeki ay bazı müjdelerle dolu olsun ve F-16 konusunu çok daha olumlu istikamette geliştirelim. Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler açık ara işi önde kapattılar ama şimdi tabii Senato var. Senato’da iki üç yer çok büyük önem arz ediyor. Yani bu iki üç yerde eğer Cumhuriyetçiler başarılı çıkarsa, belki iş bizim için çok daha kolay olacaktır. Şimdi süreci takip ediyoruz.

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HAKAN ŞÜKÜR’ÜN TV5’E ÇIKMASI

DEMEK Kİ MASADA 6 KİŞİ YETMİYOR

(FETÖ firarisi HAKAN ŞÜKÜR’ün Saadet Partisi’ne yakın TV5’te yayına çıkarılması) Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler.

KILIÇDAROĞLU’NA

İNGİLTERE’DE BU KADAR ENAYİ VAR MI

Akıl hocası kimdir? Malum. Şimdi bu varlık barışından gelen para ‘Esrar, eroin, uyuşturucu kaçakçılığından’ diyor. Hakaret ettiği bakanım çıktı ve kendisine ağır bir ifadeyle ‘Bunu ispat edemezsen namertsin” dedi. Hadi çık ispat et. Var mı elinde bir delilin? Ya sen bu ülkenin evladı değil misin? Bu ülkenin yönetimi, devleti nasıl olur da uyuşturucu işi yapar diyebilirsin. Daha ileri konuşmayayım. Zor sabrediyoruz. Diyor ki ‘Varlık barışı şu kadar yenilenmiş.’ Yenilenir. Zerre kadar sende ekonomi anlayışı varsa sor, sağına soluna sor. 9 kere yapar, 19 kere yapar, 99 kere yapar. Şimdi ‘Temiz para getireceğim’ diyor. Sen kimsin? Sen işadamı mısın? Senin yanında böyle bir para talebinde bulunan birileri mi var? Parayı kime getiriyorsun? Yani afedersiniz İngiltere’de bu kadar enayi var mı; sana kalkacaklar bu paraları verecekler; ‘Al Bay Kemal bunu Türkiye’de nerede kullanırsan kullan’ diyecekler.

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TOGG’LA İLGİLİ İDDİALAR

BU KADAR DA AHLAKSIZLAR

Her şeyden önce Togg fabrikasındaki üretim bütünüyle robotik. Araçların bütünü o robotik sistemle üretiliyor. O gün biz bunları gördük. Ben de eşimle fabrikaya girene kadar olayı çok daha farklı tahayyül ediyordum ama girdikten sonra çok daha farklı yaşamaya başladım. Tabii bunlar ne demeye başladılar? “Bunlar İtalya’da üretiliyor” dediler. Yani bu kadar da ahlaksızlar. Biz bu robotik sistemi yurt dışından alamaz mıyız? Bunun yanında bu robotik sistemler belki kısa bir süre sonra ülkemde de üretilir hale gelecek.