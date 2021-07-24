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Gündem
ANKARA, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 24.07.2021 - 17:27 | Son GÃ¼ncelleme:

ErdoÄŸan, Özbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev ile görüÅŸtü

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ErdoÄŸan, Özbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev ile görüÅŸtü

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Ã–zbekistan iliÅŸkilerini geliÅŸtirecek adÄ±mlar ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±.

Liderlerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak Kurban BayramÄ± tebriÄŸinde bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyevâ€™in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ tebrik ederek kendisine saÄŸlÄ±klÄ± ve uzun bir Ã¶mÃ¼r temennisinde bulundu.

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