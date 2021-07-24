CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Ã–zbekistan iliÅŸkilerini geliÅŸtirecek adÄ±mlar ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±.

Liderlerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak Kurban BayramÄ± tebriÄŸinde bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyevâ€™in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ tebrik ederek kendisine saÄŸlÄ±klÄ± ve uzun bir Ã¶mÃ¼r temennisinde bulundu.

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