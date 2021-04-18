Erdoğan, Özal’ın kabrinde Kuran okudu

Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet, Efe ve Zeynep Özal ile torunları Serra, Turgut ve Sinem de anma törenindeydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal Ailesi’nin üyeleriyle bir süre sohbet etti, taziyelerini iletti. Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının mezarlarını da ziyaret etti.

28 yıl önce hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın anıt mezarındaki anma törenine katılan Semra Özal’ın maskesinde eşinin Türk bayrağı fonlu fotoğrafı vardı.

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