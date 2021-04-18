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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan, Özal’ın kabrinde Kuran okudu

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Erdoğan, Özal’ın kabrinde Kuran okudu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 28’inci ölüm yıldönümü için mezarı başında düzenlenen anma töreninde Kuran’ı Kerim’de ölüm, mahşer ve kıyameti anlatan İnfitar Suresi’ni okudu.

Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet, Efe ve Zeynep Özal ile torunları Serra, Turgut ve Sinem de anma törenindeydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal Ailesi’nin üyeleriyle bir süre sohbet etti, taziyelerini iletti. Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının mezarlarını da ziyaret etti.

Erdoğan, Özal’ın kabrinde Kuran okudu

28 yıl önce hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın anıt mezarındaki anma törenine katılan Semra Özal’ın maskesinde eşinin Türk bayrağı fonlu fotoğrafı vardı.

Erdoğan, Özal’ın kabrinde Kuran okudu

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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