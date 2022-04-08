Erdoğan-Orban... Seçim konuşması

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti’de yapılan son toplantılarda Macaristan Başbakanı Victor Orban ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, dördüncü seçim zaferi dolayısıyla Orban’ı tebrik etti. Erdoğan, Orban’ın Macaristan seçimlerinde muhalefetin kendisine karşı birtakım tezgâhlar içinde olduğunu anlattığını söyledi. Erdoğan’ın Ukrayna-Rusya Savaşı’yla ilgili de “Her iki tarafla görüşüyoruz. Arzumuz savaşın bitmesi. Görüşmeler olumlu gidiyor. İstanbul’daki toplantı bugüne kadarki müzakerelerin en verimlisiydi. Yakın zamanda barış olacağını düşünüyorum” dediği öğrenildi.

NORMALLEŞME TEMASLARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da salı günü, AK Parti’deki MKYK toplantısındaki sunumunda, normalleşme adımlarının atıldığı Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Ermenistan’la görüşmelerin devam ettiğini belirterek “Arzumuz bir an önce bu sıkıntıların bitmesi” dediği kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı sunumda, F-16 ile F-35 meselesine değinerek, her iki konunun da birbirinden farklı olduğunu belirtti. Akar, F-16’larla ilgili hem satın alma, hem modernizasyon konusunda görüşmelerin yapıldığını, sürecin devam ettiğini söyledi.

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ERDOĞAN, ALİYEV’LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; iki lider, Brüksel’deki Avrupa Birliği Konseyi Azerbaycan- Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı. İki lider, Azerbaycan’ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

EN AZ STRESİ BİZİM ÖĞRETMENLER YAŞIYOR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün akşam, Beştepe Sergi Salonu’nda öğretmenlerle bir araya geldi. Erdoğan iftardan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyen medeniyetin mensupları olarak hocalarımızın hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Ülkemizin dört bir yanında 351 bin yeni derslik inşa ederek okullarımıza 729 bin öğretmen atayarak kalabalık sınıf sorununa son verdik. Öğretmenlerimizin yüzde 75’i bizim dönemimizde atandı. Bu atamalar ve yeni derslikler sayesinde Türkiye, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladı. Biz bodrum katlarında beden eğitimi dersi yapardık. Şimdi okullarımız birbirleriyle yarışıyor. İki ay gibi kısa sürede 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik. 503 bin sınıfa etkileşimli tahta kurduk. Türkiye, Avrupa’da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini en düşük tutan ülkedir. OECD verilerine göre Avrupa ülkeleri içinde en az stres yaşayan öğretmenler de bizim öğretmenlerimizdir.

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MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER AŞILANMALI

Son günlerde şahit olduğumuz müessif hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Aile ortamından başlayarak küçük yaştan itibaren çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi aşılamanın mücadelesini vermeliyiz. Öğretmenlerimizin de anne baba seviyesinde saygı gösterilmesini, el üstünde tutulmalarını sağlamalıyız.” (ANKARA)