Erdoğan: öğretmene şiddete tolerans yok

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda Eğitim Ailesi ile İftar programında özetle şunları söyledi: “Vatan topraklarının şahit olduğu en büyük kahramanlık sahnelerinden biri olan Çanakkale Destanı’nın üzerinden tam 111 sene geçti. Anadolu her ocağından her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır. Şehit ahfadı olan aziz milletimizin nazarında cennet vatanımızın her karış toprağı Conk Bayırı’dır, Gelibolu’dur, Çanakkale’dir. Ve dost düşman iyi bilir ki, Çanakkale geçilmez. Çanakkale, dünya durdukça Türk milletinin hürriyet tutkusunun yıkılmaz iradesinin, varoluş mücadelesinin en parlak nişanesi olacaktır. Son nefesimize kadar Çanakkale ruhuna sahip çıkacağız.

İLERLEMENİN YOLU EĞİTİMDEN GEÇİYOR

Eğitime önem ve öncelik vermeyi ihmal etmiyoruz. Biliyoruz ki, bugünün ve yarının dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, her alanda muzaffer ve muteber bir ülke olmanın yolu eğitimden geçiyor. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak kaldıraç şüphesiz nitelikli, milli ve zamanın ruhunu yakalamış bir eğitim sistemidir. Bu yolda son 23 yılda gerçekten çok ciddi mesafe aldık. Tüm engelleme girişimlerine rağmen tarihi nitelikli reformları ülkemize kazandırdık. Başta başörtüsü olmak üzere eğitimde anlamsız yasakları ve katsayı gibi adaletsiz uygulamaları ortadan kaldırdık. Her yıl bütçede aslan payını eğitime ayırdık. Ders müfredatlarını ve kitaplarını gözden geçirerek çağ dışı ve vesayetçi unsurları temizledik. Bunları bilimsel bir anlayışla yeni baştan hazırladık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle çalışmalarımızı daha kapsamlı bir zemine oturttuk. Ailelerimizi her yıl kırtasiye kırtasiye gezmek zorunda bırakmıyor, ders kitaplarını çocuklarımıza eğitim yılı başında ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Eğitim kurumlarımızı spor salonları, dijital kütüphaneler, laboratuvarlar, akıllı tahtalar ile donatarak modern bir çevreye kavuşturduk. 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. Atamaların yanı sıra öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkânlarında da kayda değer iyileştirmeler gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanından gelen eğitimcilerle iftarda buluştu. Erdoğan, öğretmenlerle sohbet edip birlikte hatıra fotoğrafları çektirirken, küçük bebeklerle de yakından ilgilenip sevdi.

EN KÜÇÜK SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEYİZ

Türkiye’nin son 23 yılda eğitimde aldığı mesafenin lokomotifi kuşkusuz öğretmenlerimiz olmuştur. Kültürümüzde anne-babadan sonra eli öpülen kişi öğretmendir. Biz de aile büyüklerimizden öğretmene saygıda kusur etmemeyi gördük. Dolayısıyla öğretmene yönelik bırakın şiddeti, en küçük bir saygısızlığı dahi kabul etmemiz, hoş görmemiz mümkün değildir. En son Fatma Nur Çelik öğretmenimizin maruz kaldığı gibi menfur şiddet olaylarını lanetlediğimizi, tasvip etmediğimizi, bunların kökünün kazınması gerektiğini tekrar vurguluyorum. Öğretmene kalkan el, geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmene kalkan el, bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir. İstikbalimizin güvencesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır. Şiddet sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Bundan sonra da ödün vermeyeceğiz. Öğretmenlerimizin görevlerini güven ve huzur içinde yerine getirmeleri için devletin üzerine ne düşüyorsa yapmakta tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye’nin aydınlık yarınlarını, Kızıl Elmamız olan ‘Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle birlikte inşa edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı’nı geçirmek ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine gitti. Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen hemşerilerini eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “Hep birlikte bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kardeş olalım. Ramazan Bayramı’nı da inşallah birlik, beraberlik içerisinde kutlayalım” dedi.