Erdoğan Ukrayna'da duyurdu: "Başkanla mutabık kaldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

- Ukrayna dost olmanın ötesinde stratejik ortaktır.

- İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğimizin güçlenmesine önem veriyoruz. Karadeniz'den komşumuz Ukrayna ile münasebetlerimiz her geçen gün daha da artıyor. İmzaladığımız dokuz anlaşma ile münasebetlerimizi daha da kuvvetlendirdik.

- Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükselmiştir. Yükseltiyoruz 2019 da ticaretimizi yüzde 10.2 artarak 4.8 milyar dolara yükseldi.

Erdoğan "Altını çiziyorum neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve "serbest ticaret anlaşması konusunda sayın başkanla mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve ticaret bakanlarımız da kendi aralarında metnini adeta imzaladılar. Bu konuda kısa sürede iş dünyamıza müjdeyi vermek istiyoruz. "