Erdoğan neşteri MYK’ya vurdu: Gençlere yer açıldı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, kendisini seçimlere taşıyacak yeni ekibi kurarken, partiyi genç isimlere teslim etti. Gençlerin de yer aldığı MKYK listesinde 21 yaşındaki Umut Arman Sonay en genç üye olmayı başarırken, A Takımı olan MYK’da ise Teşkilat Başkanlığı’na 34 yaşındaki Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Genel Sekreterliğe ise 32 yaşındaki İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genç ve tecrübeli isimlerin harmanladığı bir ekip oluşturduğu konusunda değerlendirmeler yapılıyor.

MYK’NIN 3’TE 1’İ DEĞİŞTİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce “Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Gerek ana kademeden, gerek kadınlardan, gerek gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracağız” sözleriyle kongreye dikkat çekmişti. MKYK’da yüzde 42’lik bir değişim yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl değişimi MYK’da gerçekleştirdiği görüldü. Yeni kurulan birimlerle beraber 21 üyeli MYK’nın 6’sını değiştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde 2018 seçimlerinden beri yanında olduğu önemli isimlerden vazgeçti.

Haberin Devamı

3 KRİTİK İSİM YENİ DÖNEMDE YOK: Bu kapsamda, yeni MYK’da partinin tercihlerinde önemli rol oynayan Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin, Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ’ın olmaması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinin ardından tüm okların çevrildiği Fatih Şahin, Erkan Kandemir ve Hamza Dağ’ı MKYK’ya alıp MYK listesinde yer vermemesinin nedeni içinse “dinlendirmek istediği”ne dair yorumlar yapılıyor.

SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI YAVUZ GÖREVİNDE

Bunların yanında, 3 dönem kuralına takıldığı için milletvekili adayı olamayan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise yeniden MYK’da kendine yer bulan isimler arasında. Değişen diğer isimler şöyle: “Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın yerine İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan’ın yerine Sevilay Tuncer.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ahmet Hakan yazdı: Dört bir açıdan Serap Yazıcı olayı Haberi görüntüle

YENİ ANAYASA HAZIRLIĞI MI: Kongre sürecini tamamlayan ve yeni ekibiyle bir sonraki seçime hazırlanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni dönemde mesaisinin çoğunu sivil anayasa için harcayacağı da konuşuluyor. AK Parti kulislerinde, partiye gelen milletvekillerinin tamamının MKYK’ya alınmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’te anayasa konusunda elini güçlendirmek istediği belirtiliyor. Bugüne kadar AK Parti’ye toplamda 9 milletvekili geçiş yaptı. TBMM’de bağımsız vekillerin sayısı ise 10’u buluyor.