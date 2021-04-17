Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Erdoğan, Türkiye’nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde Ege ve Doğu Akdeniz’de sakin bir havanın olduğunu belirtti. Libya’da yeni hükümete destek verilmesi gerektiğini aktaran Erdoğan, Türkiye’nin de anlaşmalar çerçevesinde katkı sağladığını dile getirdi. Ayrıca Rusya-Ukrayna krizinin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve Minsk Anlaşmaları temelinde, diyalog yoluyla çözümlenmesi gerektiğine de aktardı.

Erdoğan, ramazan ayının başladığı 12 Nisan’dan bu yana da Katar Emiri Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Liderler ramazan ayının İslam alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesini temenni etti.

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