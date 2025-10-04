Erdoğan, Mustafa Keser’e Beylerbeyi’ni sordu: Mendiller devam mı

Haberin Devamı

TBMM Tören Salonu’ndaki davetliler arasında bulunan sanatçı Keser, mikrofonu alarak “Aklımda Fikrimde Hep Sen Varsın” ve “Bir İhtimal Daha var” şarkılarını seslendirdi. Mini konserin kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin masasında geçen üçlü bir sohbetle alındı.

NİHAVEND Mİ OKUYAYIM

Keser, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bu akşam burada herhangi bir şey düşünüyor musun?” sorusuna, “Ne buyurursanız yaparız. Okuyayım size bir kaç şarkı. Nihavend mi okuyayım, hangi makam istersiniz?” karşılığını verdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş da “Beşli saz ekibimiz var orada” diyerek sohbete eşlik etti. Erdoğan da “Kürdilihicazkar yapmayacaksın. Sende ne ararsan var. Sen nereden istiyorsan biz hepsine varız” karşılığını verdi. Keser ise “Bizde her derde deva var” dedi. Keser, Edoğan’ın “Beylerbeyi devam ediyor mu?” sorusunu da “Yok efendim pandemiden sonra orayı kapattım. 30 yıldır orası, ‘yeter’ dedim. Şimdi perakendeyiz, konserlere gidiyoruz. Allaha şükür ayakta durabiliyoruz” sözleriyle yanıtladı. Erdoğan da “Ayakta durduğunuza göre mesele yok. Mendiller de devam ediyor mu?” diye sordu. Keser “Mendil burada” yanıtı verdi.

TBMM Tören Salonu Mustafa Keser’in mini konserine sahne oldu. Meclis’teki yeni yasama yılı açılış resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mustafa Keser arasında renkli bir sohbet gerçekleşti.

BİR DÖNEMİN ÜNLÜ MÜZİKHOLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Keser’e yönelttiği “Beylerbeyi devam ediyor mu?” sorusu sohbete kulak misafiri olan davetlilerde merak uyandırdı. Erdoğan, Beylerbeyi ile Keser’in Üsküdar Beylerbeyi’nde işlettiği ve sahne aldığı Keser Müzikhol’ü ifade etti. Keser Müzikhol, bir dönem Ajda Pekkan’dan Sezen Aksu, Bülent Ersoy’a kadar duayen sanatçıların da müdavimi olduğu mekan olarak nam salmıştı. Altı kişilik orkestrasıyla haftanın iki günü gece yarısına doğru sahneye çıkan Keser, elinden asla düşürmediği mendiliyle iki saate yakın sahne alıyordu. Her masayı da tek tek dolaşıp sohbet ederken, esprileriyle 200 kişilik tüm salonu gülmekten kırıp geçiriyordu. Keser, 30 yıldır istisnasız her hafta sahne aldığı gazinosunu, pandemiyle birlikte kapatmak zorunda kaldı.

Mustafa Keser şarkı söylerken elinden düşürmediği mendiliyle ünlü.

KESER O ANLARI ANLATTI

MUSTAFA Keser, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında geçen sohbeti Hürriyet’e şöyle anlattı: “Beni bir başka seviyor. Toplantı esnasında kalabalıkta malum başına üşüşmüşler, benim de boyum kısa ya görünmüyorum. Aradan beni görür görmez ‘açın arayı Mustafa Abim gelsin’ dedi. Abi diyor bana. Millet de merak etti kime abi diyor diye. Kısa sohbet ettik. Bir şarkı söyler misin dedi. Onun üzerine iki şarkı söyledim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Keser’e “Beylerbeyi devam ediyor mu?” sorusunu yöneltmesi de merak uyandırmıştı. O diyalogla ilgili ise Mustafa Keser, “Beylerbeyi Müzikhol’ü yeni kapattım. Oraya hiç gelmemişti, olduğunu biliyordu o yüzden sordu. Pandemide birkaç sene kapalı kalınca keyfimiz kaçtı diye anlattım. Sağ olsun halimizi hatrımızı, kalp rahatsızlığı olan hanımın durumu sordu. Hatta o günün ertesi günü başdanışmanı beni aradı. Kalbiyle ilgili neler yapılmış, raporları göndermemi istediler.”