Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz’in altında 1 trilyon dolarlık gaz rezervi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Beştepe’de toplanırken gözler daha önce “Müjde açıklayacağım” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasındaydı. Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında ücretlere zamdan, Karadeniz’de yeni bulunan doğalgaz rezervlerine kadar önemli açıklamalar yaptı.

KENDİ GEMİLERİMİZLE VE KİMSEDEN İZİN ALMADAN

“Petrol ve doğalgaz aramalarına başladığımızda nice şantaja, nice yıldırma çabasına, nice ambargoya, nice içeriden ve dışarıdan gizli-açık tehdide maruz kaldık. Ama biz mücadeleden asla vazgeçmedik, geri adım atmadık. Karşımıza çıkartılan her engeli daha büyük bir azimle aştık. Bizi geriletmek için oynanan her oyunu sabır ve dirayetle bozduk. Türkiye’yi kendi gemileriyle, kendi insan kaynağıyla, kendi ekipmanlarıyla kimseden müdana etmeden bu işleri tek başına yürütecek imkâna kavuşturduk. Hamdolsun bu kararlı ve dik duruşlu çabalarımızın karşılığını Karadeniz’deki 320 milyar metreküplük ilk keşfimizle aldık. Zaman içerisinde yeni keşiflerle birlikte bu sahadaki rezervimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.

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2023’TE MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE OLACAK

Yerli doğalgazımızı 2023’te milletimizin hizmetine sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Denizaltı ve kara tesislerinin inşasına da başladık. Bu arada Sakarya Gaz Sahası’nda yeni sondajlar da yaptık. Fatih Sondaj Gemimiz 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde Çaycuma-1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti.

KARADENİZ’DE TOPLAM REZERV 710 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI

Açağımız yeni tespit kuyuları ile bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Yeni keşfimiz, bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize de kapı aralayacaktır. Karadeniz gazına dair bir diğer müjdeli haberimiz, daha önceki rezervimiz ile ilgili yaptığımız yeniden değerleme çalışmasıdır. Dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkarttı. Bu modellemelere dayalı verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz’deki gaz rezervimiz Çaycuma-1’deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı.

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MİLLİ GAZ SİSTEMİMİZE ENTEGRE EDECEĞİZ

Burada keşfettiğimiz gazı da Sakarya sahasına bağlayarak milli gaz sistemimize entegre edeceğiz. Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.

ENERJİDE MERKEZ NOKTASI TÜRKİYE OLACAK

Hazar’ın, Akdeniz’in, Ortadoğu’nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Nihai amacımız, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak, Türkiye’nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Özel ve kamu günlük yurtiçi petrol üretimimiz bugün itibarıyla 80 bin varile ulaştı.”

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ÇALIŞANA VE EMEKLİYE: ÜLKEMİZİN KAZANCINI HER KESİME YANSITACAĞIZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan çalışanlara ve emeklilere ücret artışıyla ilgili “Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız” mesajı verdi:

“Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyütürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Amacımız bir sonraki yıl yani 2024’te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Küresel krizin etkilerine bağlı fiyat artışlarının tüm kesimlerin refahlarında yol açtığı kayıpları telafi edip, üstüne çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.”

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FAHİŞ FİYAT TEPKİSİ: HARAMZADELER AHLAKSIZLAR

“BU arada girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları da asla affetmeyeceğiz” diyen Erdoğan, fahiş fiyat artışlarına tepki gösterdi: “Fırsatçılarla mücadele hukuki olduğu kadar ahlaki bir zeminde de yürütülmek mecburiyetindedir. Dünyanın başka hiçbir yerinde görülmedik şekilde mal ve hizmetlere maliyet artışının çok üzerinde artışlar yapılması, kısa vadede kazandırıyor gibi gözükse de orta ve uzun vadede kaybettirecek bir yaklaşımdır.

AĞIR KONUŞUYORUM...

Bu şekilde hareket eden fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır, ağır konuşuyorum kusura bakmayın namussuzlardır. Milletimin her ferdinden bu tür fırsatçılara gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelerek hak ettikleri dersi vermelerini bekliyoruz. İlgili kurumlarımız bu tür akıl ve vicdan dışı hareketleri zaten yakından takip ediyor ve gereken müeyyideleri uyguluyor. En etkili yaptırımın doğrudan milletin iradesi olduğunu da biliyoruz.”

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EYT MESAJI: YILBAŞINDAN ÖNCE...

CUMHURBAŞKANI, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) merakla beklediği açıklamasında “Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır” dedi.

BİR MÜJDE DE ÇİFTÇİ VE TÜKETİCİYE

“BUGÜN bir müjde de çiftçilerimize ve tüketicilerimize vermek istiyorum” diyen Erdoğan şunları kaydetti:

“Çiftçilerimizin en önemli girdileri olan kimyevi gübre ve karma hayvan yeminde hem indirim yapıyor hem de fiyat sabitlemesine gidiyoruz. Kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13’e varan indirim uygulanacak. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5’e varan indirim yapılacak. Bunun kadar önemlisi de gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz.



Bir diğer müjdemiz tüketicilerimize. Tarım Kredilerin 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Temel ihtiyaç maddeleri... Önümüzdeki yılın ilk yarısında sayılarını 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz Tarım Kredi satış noktalarındaki indirimler bugün (dün) itibarıyla başlamıştır.

Diğer yandan ocak ayının ilk haftası toplamda 13 milyar lira olarak yapılacak aile destek paketi ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz.”