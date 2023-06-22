Erdoğan: Muhalefet hatasını anlamalı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk grup toplantısında yeni anayasa çağrısında bulunarak, “Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasayla teminat altına alalım” dedi. Partisinin TBMM’deki yeni dönemdeki ilk grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

YETMEZ DAHA DA ARTTIR

“Ne diyorlar, 6’lı masa. Şimdi ne diyor? Gerekirse 16’lı masa. Yetmez, bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortaklarını çoğaltmak netice vermez, bu millet irade ister, irade, bu millet eser ister, hizmet ister. Afrika’dan Asya’ya 100 milyonların duasını aldık. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin milletimizin maziden atiye uzanan kutlu yolculuğunda neye tekabül ettiği zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Yaklaşık 1.5 sene önce bunlar malum bir masa kurdu. Kıyıda kenarda kalmış kim varsa, oy oranlarına bakmadan hepsini masaya topladılar.

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BAŞÖRTÜ MESELESİNE TEMİNAT

Güya güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceklerdi. Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasından müdahale etmediğimiz hayat tarzı üzerinden vatandaşa korku saldılar. Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasayla teminat altına alalım.





Çalışanlara zamlarla ilgili soruları yanıtlayan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a ilgi büyüktü.

BULDUNUZ İKİ BAŞKAN...

Küresel güç odaklarından aferin alabilmek adına toplumun bekasını tehdit eden LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız. Bay bay Kemal siz LGBT’cisiniz, yanınızdakiler de LGBT’ci ama ne AK Parti, ne MHP, ne Cumhur İttifakı’nın diğer üyelerinde böyle bir bela yoktur. Buldunuz iki tane belediye başkanı, onlarla beraber bunları yapmaya gayret ettiniz. Ne oldu, neredeler şimdi? Kayıplar. Hadi şimdi onlarla beraber yine dolaş.

HATAY BİZİ MESUT ETTİ

Seçimleri kazanmakla aynı zamanda işte böyle bir kuşatmayı yardık. Muhalefetin hiçbir temeli olmayan korku, istismar ve yalan siyasetini asaletimizden taviz vermeden sürdürdüğümüz çalışmalarla boşa çıkardık. Sandık sonuçları Anadolu irfanının hafife alınmaması gerektiğini tekrar hatırlatmıştır. Ülkemizin 81 vilayetimizin 52’sinde rakibimize göre yarışı önde tamamladık. Hatay’ın 28 Mayıs’ta tercihini bizden yana kullanması bizi ayrıca mesut etti. Bu illerimize olan şükran borcumuzu bayramdan sonra yapacağım ziyaretlerle bizzat ödeyeceğiz.”

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ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 107 ARTIRDIK

Erdoğan “Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre ise asgari ücreti yüzde 107 oranında arttırmış olduk” dedi: “Son rakamla birlikte asgari ücret 2002 yılına göre reel olarak yaklaşık yüzde 312 artış göstermiştir. Bay bay Kemal çıkmış ‘Yine bize kaldı bu iş’ diyor. Ne sana kaldı ya? Sen şu anda maalesef tilki marifetiyle koşturup duruyorsun. Yetişemediğin üzüme koruk demeye devam ediyorsun. ‘Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ dedik, ezdirmedik. Ekonomi yönetimimize bu noktada çok ağır sorumluluklar yükledik. Depremlerimizin yaralarını sararken, enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız.”





Grup toplantısında objektiflerin çevrildiği isimlerden biri de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’di.

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YEREL SEÇİM İÇİN YENİ HAMLELER

Erdoğan önümüzdeki dönem yapılacakları anlatırken şöyle dedi: “Yasal ve idari tedbirler yanında aile ve gençlik bankamızı faaliyete geçirerek tarihi bir adım atacağız. Bu süreçte 8 ay sonra yapılacak mahalli idareler seçimlerini asla ihmal etmeyeceğiz. 14 ve 28 Mayıs’ta elde ettiğimiz psikolojik üstünlüğü yeni hamlelerle sağlamlaştıracağız. Partimiz açısından bir seçim bitmiş, 29 Mayıs sabahı itibarıyla yeni bir seçim maratonu başlamıştır. Hedefimiz mevcut belediyelerimizi korurken son seçimlerde el değiştirenler öncelikli olmak üzere daha fazla belediyeyi kazanmaktır. Bilhassa büyükşehirlere daha çok eğilecek, daha fazla asılacağız.”

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160’LI MASA DA KURSA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında “AK Parti 2002’den beri sandıktan birinci çıkma rekorunu korumuştur” diyerek şöyle devam etti: “Bununla birlikte hedeflerimizin gerisinde kaldığımızın da şuurundayız. Hatamız varsa düzelteceğiz. Milletimiz özellikle muhalefetin zihniyetinde ve siyaset pratiğinde köklü bir değişim istemiştir. Başta CHP olmak üzere muhalefetin sandıktan çıkan mesajı doğru okuyup gereğini yerine getirmekte başka seçeneği yoktur. Muhalefet ya milli iradeye inanacak ya da marjinalleşecek. CHP Genel Başkanı değil 16’lı, 160’lı masa da kursa sadıkta milletin tokadını yemeden kurtulamaz.”





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vekillerle sohbet etti.

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BABA- OĞUL TAHT MÜCADELESİ

Erdoğan’ın konuşmasında isim vermeden Kılıçdaroğlu ve CHP’de değişim isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na da mesaj vardı: “Baba-oğul arasındaki taht mücadelelerinin bizim açımızdan hiçbir kıymeti yoktur. Birisi baba, birisi oğul, bize ne? Bizim nazarımızda su alan geminin dümenine kim gelmiş bir anlamı yoktur. Asıl mesele muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir, milli mücadelede 73 yıllık kavgasını bitirmesidir.”

CENTİLMENCE YÜRÜSÜN

“Bize karşı pervasızca kullandıkları trol orduları ile tetikçi kalemler bugün zehirli dillerini ve eleştiri oklarını sahiplerine çevirdiler. Basın özgürlüğü altında sırtlarını sıvazladıkları ahlak fukaraları hedef tahtasına bu sefer muhalefeti yerleştirdiler. FETÖ’cülerle işbirliği yaparak, siyaset tarlasına rüzgâr ekmişlerdi, bugün bu tarladan kendileri fırtına biçiyor. Rakibi ısırıyor diye akrep beslenmeyeceğini kendilerine anlattık. Muhalefetin hatasını anlamasını diliyoruz. Siyasi mücadelenin artık centilmence yürütülmesini temenni ediyoruz. Muhalefet ne yaparsa yapsın, biz işimize bakacağız.”