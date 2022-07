Erdoğan MSÜ diploma töreninde... Taahhütleri görme vakti

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8’inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4’üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 10’uncu Dönem Karargâh Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Erdoğan törende özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE HER TÜRLÜ ZAFERE HAZIRDIR

“Küresel siyasi ve ekonomik düzenin kurucuları Türkiye’yi bu sistemin dışında tutmak için her yolu denediler. Gazi Mustafa Kemal’in ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma vasiyeti maalesef hakkıyla yerine getirilemedi. Milletimizin desteğiyle başlatılan her demokrasi ve kalkınma hamlemizin önü bir şekilde kesildi. Hiç şüphesiz bu tablodan mazisi nice şanla, şerefle, zaferle dolu ordumuz da nasibini almıştır. Aslına bakılırsa Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar ordusunun gerçek durumunu görme imkânını bulamamıştır. İşte kısa bir süre önce Efes tatbikatı gerçekleştirdik. Başta Amerika olmak üzere 39 ülke katıldı. Başarılı tatbikatla dünyaya güzel bir ders verdik. Bu şunu gösteriyor. Türkiye küllerinden kalkan bir millet olarak yeniden her an, her yerde, her türlü zafere hazırdır.

TÜRKİYE NATO’DA SEÇKİN BİR KONUMDA

NATO 70 yıl çeşitli tartışmaların odağında yer almasına rağmen hâlâ dünyanın en önemli, kapsamlı, etkin, güvenlik teşkilatıdır. Türkiye en eski ve en önemli üyeleri arasında bulunduğu teşkilata verdiği katkılarla daima NATO içinde seçkin bir konumda yer almıştır. Ancak bir süredir NATO bünyesinde müttefiklik ilişkisi içinde bulunduğumuz ülkelerin Türkiye’nin terörle mücadele ve sınırlarını koruma hassasiyetlerine yeteri kadar destek vermedikleri açıktır.

EN BAŞTAKİ TAVRIMIZA DÖNERİZ

Daha 6-7 yıl önce PKK, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleri sınırlarımıza dayandığında NATO üyesi sözde müttefiklerimizin nasıl bize sırtlarını döndüklerini unutmadık. Üyelik için başvuran ülkelerin şartlarımızı kabul etmeleri ve bunu yazılı taahhüde bağlamaları ilk adımdır. Şimdi bu taahhütlerin her birini hayata geçirildiğini görme vaktidir. Şayet bu konuda bir oyalama veya riyakârlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin.”

YUNANİSTAN GEÇMİŞTEN İBRET ALSIN

ERDOĞAN konuşmasında Atina’ya da şöyle seslendi: “Yunanistan kullanılarak yürütülen, dikkatimizi dağıtma gayretlerinin farkındayız. Ege’deki haklarımızdan en küçük bir taviz vermeden uluslararası anlaşmaların bize verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak batıdaki kara, deniz ve hava sınırlarımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Aramızdaki ihtilafların diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çalışmak yerine birilerinin eteğinin altına saklanarak kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine de hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önce hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz. Yunan halkının sonu kendileri bakımından sonu felaketle bitecek maceralar peşinde koşan yöneticilerine gereken mesajı ve dersi demokratik yollardan vereceğini ümit ediyorum.”

DİPLOMALAR VERİLDİ

TÖRENDE Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de kursiyerlere diplomalarını verdi. Aralarında 14 ülkeden 76 misafir personelin de olduğu toplam 193 kursiyer diploma aldı.