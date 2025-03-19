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Erdoğan MKYK’da açıkladı: Nisanda ABD’ye gidebilirim

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#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Donald Trump
Erdoğan MKYK’da açıkladı: Nisanda ABD’ye gidebilirim
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin MKYK toplantısında nisan ayında ABD’ye gidebileceğini belirtti.  

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AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. En önemli gündem maddeleri ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye’deki gelişmeler oldu. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarını kurmaylarına anlattı.

Trump ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyen Erdoğan, Trump’a Türkiye-ABD ilişkilerinin daha ileriye taşınması temennisinde bulunduğunu ve kendisini Türkiye’ye davet ettiğini ifade etti. Kısa zamanda yüz yüze görüşmek için bir planlama yapılması konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrasını işaret ederek kendisinin de ABD’ye yakın zamanda ziyaret gerçekleştirebileceğini belirtti. Erdoğan, Trump’ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin Türkiye’deki gelişmeleri yakından izlediğini söylediğini ve “Süreci iyi takip ediyor” dediğini de aktardı.

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İki lider Beyaz Saray’da son olarak 13 Kasım 2019 tarihinde bir araya gelmişti. ABD Başkanı Trump’ın ikinci dönemindeki ilk temas da 16 Mart’taki telefon görüşmesiyle yapılmıştı. 

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#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Donald Trump

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