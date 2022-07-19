Erdoğan milyonların beklediği kararları açıkladı! 3 milyon 157 bin gence kredi müjdesi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında başta KYK geri ödemeleri olmak üzere milyonların merakla beklediği başlıklarda özetle şu mesajları verdi:

“Dünyanın gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin bile göğüslemekte zorlandığı küresel krizleri başarıyla yönetiyoruz. Önceliği istihdama ve büyümeye verdiğimiz programımız sayesinde emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz. Kurdaki dalgalanmanın ve yükselen fiyatların insanların hayatında yol açtığı refah kaybını telafi edecek tedbirler alıyoruz. Vatandaşlarımız gelir seviyesini yükseltecek artışlar yaptık.

ÜCRETLERİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Üretim ve ihracatın artmayı sürdürmesi sayesinde küresel krizi fırsata çevirecek adımları atıyoruz. Şubat-mart aylarıyla birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız. Yaptığımız hiçbir fedakârlığın boşa gitmeyeceğinden emin olunuz.

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SIKINTILARI YİNE BİZ ÇÖZECEĞİZ

Ülkemizi geri kalmışlığın sefaletinden, vesayetin zincirlerinden, terör örgütlerinin pençesinden, darbecilerin saldırılarından içerdeki kifayetsizlerin basiretsizliğinden, dışarıdaki düşmanların tuzaklarından velhasıl 20 yıldır bunca badireden nasıl kurtardıysak bugünkü sıkıntıları da biz çözüme kavuşturacağız. Yeter ki sabredelim, çalışalım, üretelim, ülkemize sahip çıkalım, kardeşliğimize halel getirmeyelim. Türkiye 2023’ü kazasız belasız ve hedeflerine uygun şekilde geride bıraktığında önümüzde yepyeni ve aydınlık dönemin bizi beklediğini göreceğiz.

BURSLAR REVİZE EDİLECEK

Türkiye, dünyanın devlet eliyle verilen en kapsamlı yüksek öğretim yurdu, kredi ve burs sistemine sahip ülkesidir. Mesela bu yıl 750 bine yakın gencimiz yurt imkânından faydalanırken 520 binden fazla gencimiz burs ve 881 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam etti. 20 yılda kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Öğrencilerimiz lisansta 850 lira, yüksek lisansta 1700 lira, doktorada 2 bin 550 lira kredi veya burs alıyor. Yılbaşında bu rakamları yükselteceğiz. Burs başvuruları 12 farklı kamu kurumunun veri altyapısında taramayla adil ve şeffaf sistemle değerlendiriliyor. Öğrenim kredisi başvuran her öğrenciye veriliyor.





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Kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten iki yıl sonra başlıyor. Şayet bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan işe başlayamamışsa e-devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli faiz oranı üzerinden değil ÜFE farkına göre yapılıyordu. Hiçbir zaman faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal’de yalan bol. Utanmadan faizden bahsediyor. Böyle bir şey yok. Kimden faiz almışız bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenci faize tabi tutulmadı. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı.

26 MİLYARLIK YÜKÜ KALDIRDIK

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Gençlerimizi böyle bir yük altında bırakamazdık. Haftalar öncesinden arkadaşlarıma talimatları verdik, çalışmaları başlattık. Kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık, yani ana para. Uygulamadan kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Bu kararla kredi geri ödemelerinden 26 milyar liranın üzerindeki yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere toplam 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar.”

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KILIÇDAROĞLU’NA: HERKESİN KÂRI DEĞİL

* Erdoğan yeni köprüler ve yolları anlatırken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslendi:

* “İzmit Körfez geçişi artık Osmangazi Köprüsü ile 5 dakikada tamamlanabiliyor. Köprüden sadece 8 Temmuz günü tam 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal, bu öyle herkesin kârı değil, inanmış kadroların kârıdır. Şayet köprü olmasaydı bu kadar aracın feribot ile taşınması mümkün olamayacak, karayolu kilitlenecekti.

* İzmir-İstanbul Otoyolu, senin milletvekili olduğun yer. Osmangazi Köprüsü sayesinde bu güzergâhta yapılan yolculuk çile olmaktan çıkmış, artık keyif halini almıştır. 5 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında köprüyü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır. Araç başı ortalama 6.5 saat ve toplamda 4.2 milyon saat vakit tasarrufu ile 2.5 milyon litre yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Köprü ve otoyolun 2016 yılından bugüne garanti karşılama oranları yüzde 36’dan yüzde 116’ya çıkmıştır.

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* Enlerin ve ilklerin projesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğazın bu güzergahındaki geçiş süreci de 6 dakikaya inmiştir. Çanakkale Köprüsü’nü 8 Temmuz günü 14 bin 275 araç kullanmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 8 Temmuz’daki 132 bin 377 araç ve günlük ortalama 60 binden fazla araç geçişi ile kamu özel işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir.

* Hayata geçirdiğimiz kamu-özel işbirliği projeleri ilgili yalan, iftira, karalama kampanyalarının gerisindeki sinsi niyetleri gayet iyi biliyoruz. İstanbul Havalimanı bayram boyunca günde ortalama 1400 uçağın iniş kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilköy’ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor ve ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor.”

ÜCRETLİ ÖĞRETMENE EK ÜCRET

Erdoğan “Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum” diyerek şu açıklamaları yaptı: “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kuran kurslarında görevlendirilen öğreticilere her beş ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren öğretmenin, usta öğreticinin alacağı ücret 3 bin 400 liradan yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya yükselmektedir. Bu usta öğreticilerimizin 40 saat üzerinden alacakları ücretle 4 bin 500 liradan yüzde 64 artışla 7 bin 400 liraya çıkmaktadır.”

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’YA: İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMİYORLAR

Erdoğan “İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri sürecinin başlaması için masaya getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık” diyerek şöyle devam etti: “Buradan bir defa daha bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ana muhalefetin, yavru muhalefetin değişik şeyler söylemesi biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bizi bağlamaz. Özellikle İsveç’in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim Türkiye olarak bu konuda duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.”

SAĞLIKTA ŞİDDET İHANETTİR

Cumhurbaşkanı, sağlıkta şiddet konusunda da önemli mesajlar verdi: “Sağlık çalışanlarının işini huzur ve güven içinde yapması en önemli önceliğimizdir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerimizin son sınıflarında nöbet tutarak çalışan, hastalarla ilgilenen öğrencilerimiz var. Hekim adayı öğrencilerimizin hem emeklerinin karşılığını vermek hem motivasyonlarını yükseltmek için asgari ücretin 3’te 1’i kadar olan ödeme miktarını artırma kararı aldık. Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Kendini vatandaşlarımızın sağlığına vakfetmiş hekimlerimize yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez. Bunun asla affedilir yanı yoktur, bu ihanettir. Böyle bir ihaneti kabul etmeyeceğimiz gibi yargımız da bunların üzerine gitmektedir.”