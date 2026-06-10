Erdoğan ‘Milli Güvenlik Konferansları’nın açılışını yaptı: Güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yok

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni’nde özetle şu açıklamaları yaptı:

“Devlet yönetiminde milli irade ve sivil siyaset merkezli gerçekleşen sessiz devrimin sembollerinden biri Milli Güvenlik Kurulumuzun (MGK) görev, yapı, işleyiş ve konumunda yaşanan değişimdir. Yasal ve Anayasal düzenlemeler, Kurulun ve Genel Sekreterliğimizin asli misyonlarını daha etkin, daha verimli ve demokratik standartlara uygun bir zeminde ifa etmelerini mümkün hale getirmiştir. Bir zamanlar eğitim kurumlarında okutulacak yabancı dillerin tespitinde, sinema ve müzik eserlerinin denetimine geniş bir alanda mesaiyi harcamak zorunda kalan Genel Sekreterliğimiz artık bu yüklerinden kurtulmuştur. Genel Sekreterliğimizin dikkatini ve enerjisini dağıtan bu işlerden kurtulup asli görevlerine odaklanmasını sadece Türk demokrasisi açısından değil, Türkiye’nin ulusal güvenlik bakımından çok kıymetli buluyorum.

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KÜLLERİMİZDEN DOĞDUK

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Milletçe stratejik önemi yüksek ve zorlu bir coğrafyada asırlardır varlık gösteriyoruz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimizin 2 bin 200 yılı aşkın bir mazisi var. Türkiye Cumhuriyeti bizim bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Kurduğumuz devletlerin adları ve yöneticileri zamanla değişmekle birlikte ebed müddet vasfı her zaman baki kalmıştır. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk.

CAM TAVANI PARÇALADIK

Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Bu sayede bir taraftan tüm terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken, diğer taraftan da sınır ötesi harekâtlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koyduk. Irak ve Suriye harekâtlarımız ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika’ya ve Doğu Akdeniz’e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak; Türkiye’nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.

GÜVENLİK İLK SIRADA

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Biz kendisini asker millet olarak tarif eden bir kimliğe sahibiz. Güvenlik, özellikle bizim milletimiz için ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada yer almaktadır. Şunu gayet iyi biliyoruz ki gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil; dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Günümüzde tehditlerin doğası, savaşların tekniği, ittifakların işleyişi ve toplumsal risk alanları hızlı bir değişim geçiriyor. Çağımızın güvenlik anlayışında enerji hatlarına yapılan bir saldırı da limanları ve lojistik ağlarını devre dışı bırakan bir kesinti de bankacılık sistemini işlemez hale getiren bir siber tehdit de toplumun birlik ve bütünlüğünü bozan dezenformasyon kampanyası da doğrudan milli güvenliğin alanına giriyor.

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YAPAY ZEKÂNIN CİDDİ RİSKLERİ

Savaş meydanında artık tanklar, uçaklar ve füzeler kadar onlara istikamet veren yazılım ve donanımlar da belirleyici rol oynuyor. Bir diğer mesele yapay zekâ teknolojisidir. Doğru kullanıldığında yapay zekâ karar alma süreçlerini hızlandırmakta, riskleri erken tespit etmeyi sağlamaktadır. Ancak ciddi riskler de barındırmaktadır. Yapay zekâ destekli dezenformasyon kampanyaları toplumsal psikolojiyi sahte içerikler ise demokratik süreçleri zehirlemektedir. Yapay zekâyı etik, hukuki, toplumsal ve stratejik boyutları olan bir güvenlik meselesi olarak ele almak tercihten öte zorunluluktur.”

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‘HAZIR OL CENGE...’

Beştepe’de yapılan ‘Milli Güvenlik Konferansları’ açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra MGK üyeleri ile Kabine üyeleri katıldı. Törende MGK Genel Sekreteri Okay Memiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh’ yazılı bir tablo hediye etti.

HARP SAHALARINI EN İYİ OKUYAN ÜLKELERDENİZ

“Bugün savaşlar, cepheyle birlikte siber alanda uydu sistemleri üzerinden sosyal medya platformlarında eşzamanlı yürütülüyor” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bir mühendis geliştirdiği bir yazılımla, bir veri analisti yaptığı bir değerlendirmeyle, bir siber güvenlik uzmanı dijital alandaki önleyici bir faaliyetiyle bir vatandaş ise manipülasyon ve dezenformasyona karşı gösterdiği dirençle milli güvenliği etkin birer parçası haline gelebiliyor. Bunu biz, hem Rusya-Ukrayna Savaşı’nda hem de son 13 yılda bölgemizde yaşanan hadiselerde gördük. İHA’lar, SİHA’lar, sürü sistemleri, insansız deniz araçları, elektronik harp kabiliyetleriyle balistik ve hipersonik yetenekler daha evvel hiç olmadığı kadar belirleyici rol oynadı. Cephe hattında kıyasıya bir mücadele verilirken cephe gerisinde özellikle medya ve sosyal medya aynı yoğunlukta enformasyon savaşlarına sahne oldu. Bunların hepsini takip ettik. Almamız gereken dersleri aldık. Türkiye harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Terörle mücadeledeki tecrübemizi sınır ötesi harekâtlarda elde ettiğimiz kabiliyetlerle birleştirerek kendimizi sürekli geliştirmeye çalıştık. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eş güdümüzü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi, Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ’vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik. Demokratik reformlarımızla özgürlük ve güvenlik arasında çok hassas bir denge yakaladık.”

KURUMLARA EŞGÜDÜM

MGK Genel Sekreterliği tarafından ‘Milli Güvenlik Konferansları’ bundan sonra mutat şekilde yapılacak. Milli Güvenlik Konferansları’yla, farklı disiplinlerden ve kurumlardan yöneticiler kavram setlerinin zenginleştirilmesi, milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerin derinleştirilmesi ve bakış açılarının genişletilmesi, kurumlar arasındaki eşgüdüm, etkileşim ve farkındalığın daha da artırılması hedefleniyor.

AYBÜKE YALÇIN MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ı 9’uncu ölüm yıldönümünde andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın’ı şehadetinin 9’uncu yılında rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak” dedi.