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Haber Giriş: 03.06.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti: 'Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım'

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Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti: 'Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dün cimnastik dalındaki uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil eden gurur kaynağımız sporcularımızı Külliyede misafir ettik. Gençliğin gücü ve Türkiye sevgisi bir araya gelince, hem onların hem bizim gözlerimizin içi gülüyor. Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım.' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Dün cimnastik dalındaki uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil eden gurur kaynağımız sporcularımızı Külliyede misafir ettik.

Gençliğin gücü ve Türkiye sevgisi bir araya gelince, hem onların hem bizim gözlerimizin içi gülüyor.

Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım.

Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti: Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti

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