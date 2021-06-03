Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti: 'Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:



Dün cimnastik dalındaki uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil eden gurur kaynağımız sporcularımızı Külliyede misafir ettik.

Gençliğin gücü ve Türkiye sevgisi bir araya gelince, hem onların hem bizim gözlerimizin içi gülüyor.

Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım.

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