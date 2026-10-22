Erdoğan: Milletin malına el uzatana sahip çıkmayız

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AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ÖDEMELER HIZLANACAK

“Milletimizin gündemini son bir aydır meşgul eden fon meselesiyle ilgili tutumumuzu milletimizle farklı vesilelerle paylaştık. Üç farklı kategoride konuyu hassasiyetle yönetiyoruz.

- İlk aşamada, tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. Fon Koordinasyon Kurulumuz ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor, alınan kararları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklıyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesini müteakip inşallah ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak.

İKİNCİ AŞAMADA HESAP SORULACAK

- İkinci aşamada; hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak, kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Başsavcılıklarımız deliller ve itiraflar ışığında bu konuda gerekeni yapıyor.

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- Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler kısmıdır. Gerek Devlet Denetleme Kurulumuzun hazırlayacağı kapsamlı rapor gerekse talimatımız doğrultusunda yürütülen diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutu itibarıyla burada da her türlü adım atılacaktır.

MESELEYİ CİDDİYETLE ELE ALIYORUZ

Biz sadece tasfiyesine karar verilen fonlardaki 455 bini aşkın yatırımcıyı değil, aileleriyle birlikte çok sayıda insanımızı etkileyen bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz. Ciddiyetle ele alıyoruz. Meselenin üzerine de tavizsiz bir şekilde gidiyoruz. Muhalefetin meseleyi istismar için kullanması bizim umurumuzda değildir. Muhalefetin belediyelerde yaşanan skandallara sahip çıkmış olması, her türlü rezilliğin, her türlü ahlaksızlığın arkasında durmuş olması, hatta il il gezip yolsuzlukları aklama turları düzenlemiş olması da bizi ilgilendirmez. Daha önce de söyledim; biz onlara benzemeyiz. Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız.

KENDİ TABANIMIZ YAKINDAN TAKİPTE

Diğer her şeyden bağımsız olarak biz konunun kendi tabanımız, özellikle yıllardır bize destek veren camiamız tarafından yakından takip edildiğini gayet iyi biliyoruz. İnancımızın bir gereği olarak emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l-münker çizgisini hatırlatan her türlü teklif ve tenkidi elbette önemsiyoruz. AK Parti sadece kadrolarıyla değil, aynı zamanda hakikati söyleyen çelik çekirdeğiyle de nev-i şahsına münhasır bir harekettir.

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NE MUTLU BİZE, ELEŞTİREN SORAN BİR TABANIMIZ VAR

Ne mutlu bize ki, soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var. Ne mutlu bize ki, yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var. Vatandaşlarımdan gönüllerini ferah tutmalarını rica ediyorum. Biz bu meseleye bir cerrah titizliğiyle vaziyet ediyor, milletimizin çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutuyoruz. Allah’ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz.”

HAYIRDIR KİMİNLE SAVAŞTASINIZ

Biliyorsunuz bir süredir hemen her konuşmamızda siyasette artan kutuplaşmanın tehlikelerine dikkat çekiyoruz. Türkiye merkezli siyaset gütmenin bilhassa bu dönemde ülkemiz açısından ihtiyaçtan öte milli bir görev olduğunun altını çizdik.

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Ancak son 3 haftada büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Teessüfle belirtmek isterim ki, muhalefetin bazı aktörlerinin ne böyle bir hassasiyeti ne de böyle bir gündemi var. Dünyayı ve bölgemizi hiç takip etmedikleri gibi Türkiye’ye yönelik örtülü operasyonlardan, toplumsal mühendislik projelerinden de habersizler. Geçenlerde bir tanesi çıkmış, şuursuzca ‘savaştayız’ diyor. Hırsı aklını esir almış bu zata sormak lazım: Hayırdır beyler. Kiminle savaştasınız? Hangi düşmana karşı savaş ilan ettiniz? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok? Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık? Türkiye işgal edilmediğine, seferberlik çıkmadığına göre nereden aklınıza esti bu savaş? Öyle mi? Onlara diyorum ki; Bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin. Bölerek, ayrıştırarak, ötekileştirerek varacağınız hiçbir yer olmadığını artık kabul edin.

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İNSANLARIN İTİBARIYLA OYNUYORLAR

Burada şunu da dikkatinize getirmek isterim: Bunların siyasetsizliği siyaset haline getirmeleri sadece söylemlerle sınırlı değildir. Aynı ciddiyetsiz tavrı fon tartışmalarında da görüyoruz. Dedikodular üzerinden insanların izzetiyle, itibarıyla oynuyorlar. Bakın, milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu, şerefli, onurlu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur. İftira siyasetine, ‘çamur at izi kalsın’ siyasetine teslim olmayız. Kimse kusura bakmasın; iftira atmanın, insanların izzetiyle oynamanın, insanları töhmet altında bırakmanın faturası pişkinlik olamaz. Biz hukuk zemininde, demokrasi zemininde bunun mücadelesini sonuna kadar veririz, vereceğiz.

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LİBYA’DAN SEVİNDİRİCİ HABER ALDIK

Dün Libya’dan son derece sevindirici bir haber aldık. Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oybirliğiyle kabul etti. Bu önemli kararın da hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sizlerin vasıtasıyla Libya Temsilciler Meclisi’ndeki tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.

SURİYE ZİYARETİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. “Şam ziyaretinin tarihi netleşti mi?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha kesinleşmedi, yaparız” yanıtını verdi.

ALİYEV’LE GÖRÜŞTÜ: ANKARA’DAKİ ZİRVEYE DAVET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti. Erdoğan görüşmede, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35’inci yıldönümünü bir kez daha kutlarken, Aliyev’i, Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti. - ANKARA

BULGARİSTAN BAŞBAKANI RADEV İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile de dün bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde gerçekleşen SİHA saldırısından üzüntü duyduğunu belirten ve geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radev’i, 11-12 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti. - ANKARA