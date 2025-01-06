Erdoğan: Milletin hayrına olacak

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dün Yenişehir Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi ile Hayri Gür Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongrelerine katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

SÖZÜ DİNLENİR, GÜÇLÜ ÜLKE

“Ülkeye ve millete hizmet etme yolunda daha gidecek çok yolumuz var. Bir evladınız olarak bugüne kadar dosta düşmana karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadım. Türkiye’yi üçüncü dünya ülkesi mevkisinden aldık, dünyanın en güçlü, sözü dinlenir, hatırı sayılır ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı’nda da aynı Karadeniz azmiyle çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah 2053 ve 2071 Türkiye’sinin inşasını da bizden sonraki nesiller eliyle yine bu dava, bu kadro gerçekleştirecektir.



BİZ PALAVRA ATMIYORUZ

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Biz bunları söylerken birileri gibi öyle içi boş palavralar atmıyoruz. Hele hele birilerinin yaptığı gibi emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Bizim referansımız binlerce yıllara sari medeniyet birikimimizdir.





CANIMIZI DA BORÇLUYUZ

Biz, bu millete sadece siyasi mücadelemizdeki başarımızı değil, canımızı da borçluyuz. FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz gecesi başlattıkları darbe girişiminde gözünü kırpmadan kıyam eden, ölüme yürüyen binleri, on binleri, yüz binleri, milyonları nasıl unutabiliriz? İstanbul’da indiğimiz havalimanının etrafını, Ankara’da Külliye’nin çevresini adeta canlı kalkan olarak saran tunç yürekli yiğitleri nasıl unutabiliriz?

SÜREÇ SANCILI YÜRÜSE DE

Şimdi de güneyimizdeki tarihi gelişmeleri hayırlı sonuçlara tebdil etmeye yönelik çabalarımızla, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızla, ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızla, ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırlamaya yönelik teknolojik ve diplomatik ataklarımızla, velhasıl süreci sancılı da yürüse, sonuçları ülkenin ve milletin hayrına olacak politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz.

Biz, ülkesinin ve milletinin kaderiyle kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. İşte böyle bir ittifakız.

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TATLI SU SİYASETÇİLERİ

Bunun için AK Parti’nin beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar her kademedeki temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor. Türkiye’nin en büyük sorunu, ‘tatlı su siyasetçisi’ tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan, sadece lafla, sadece seviyesiz polemikle, sadece yalan yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla siyasetçilik oynayan bu tipler, maalesef bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur.

‘ÇOK ŞİKÂYET’ UYARISI

Size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir, sizden bir işin yapılmasını, gereğini istiyorsa, onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece, ben Genel Başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gözükebilir ama bilin ki bu Genel Başkan, bu Cumhurbaşkanı çok şikâyetler alıyor. Bu şikâyetleri benim burada haykırmam lazım. Hepinizin bunu bilmesi lazım.

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TİCARETHANEYE ÇEVRİLİR

Tekrar altını çizerek ifade ediyorum, bunları herhangi bir çıkar, kazanç, makam, mevki beklentisi ile değil, davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi taktirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, rıza göstermeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye’de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti var, sivil toplum kuruluşları var, belediye ve benzeri zaten var ama AK Parti böyle olamaz.”

NOTLAR

FERDİ TAYFUR’DAN ‘İÇİM YANAR’ EŞLİĞİNDE



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize ve Trabzon’daki kongre salonlarına girişinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur’un “İçim Yanar” parçası çalındı.

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Kongrenin yapıldığı salona “Korku sardı düşmanı Suriye’den Halep’e, sen dünya liderisin diğerleri talebe”, “Derelerin suları akar denize akar, böyle dünya lideri anca Rize’den çıkar”, “Dünya siyasetine format atan lider”, “Türkiye’nin yüzölçümünü büyüten, Rize’mizden Türkiye’yi dünyada büyüten Recep Tayyip Erdoğan’a selam olsun”, “Ölçü değil refaha ne patates ne soğan, Allah ömür verdikçe yanındayız Erdoğan”, “Bize uzak değildir hiçbir sınır ötesi, Reisimiz Erdoğan var mı bundan ötesi” pankartları asıldı.

Kongreye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

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TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR

Erdoğan, Trabzon’daki konuşmasında da “Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde tekrar devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık.” ifadesini kullandı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekâtı ile bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırdıklarını ve kıpırdayamaz hale getirdiklerini de vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu: “Nerede bir çıban varsa anında başını koparıyoruz. Sadece 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. Ülkemiz içinde de terörle mücadelede çok iyi bir noktadayız. İçeride emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerimiz koordinasyon içinde çalışarak örgütün şehir uzantılarına nefes aldırmıyor. Suriye’de 8 Aralık’ta gerçekleşen halk devrimiyle birlikte, bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı.

Gelinen aşamada, terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Trabzon’dan tüm Türkiye’ye ve sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimize samimiyetle seslenmek istiyorum; anamızın dili farklı olabilir, kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz farklı olabilir, mezhebimiz, meşrebimiz farklı olabilir ama hepimiz, bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak her birimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıyız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Türkiye Yüzyılı’nın önündeki son engellerden biri olan terör belasını da ortadan kaldırarak, inşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız. Cumhur İttifakı’nın bu konudaki kararlılığı tamdır, iradesi ve mutabakatı en üst seviyededir. Milletimizin de desteğiyle ‘Terörsüz Türkiye’ diyerek tarif ettiğimiz menzili maksudumuza varacağımıza yürekten inanıyoruz.”

HEDEF YENİDEN % 50 BANDI

Erdoğan partililere “Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız” mesajı verdi: “Hedefimiz AK Parti’yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır. Cumhuriyet İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı ilmek ilmek işleyecek bir siyasi iklimi ülkemize hakim kılmakta kararlıyız. Attığımız her adımın bu gayeye yönelik olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum.