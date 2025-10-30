×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan–Merz görüşmesi öncesi Ankara’dan iki net mesaj: Çifte vatandaşlık askıya alınamaz!

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Friedrich Merz#Almanya-Türkiye İlişkileri
Erdoğan–Merz görüşmesi öncesi Ankara’dan iki net mesaj: Çifte vatandaşlık askıya alınamaz
Hande FIRAT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 13:31

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, saatler içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Erdoğan–Merz görüşmesi öncesi Ankara’dan "Geri Kabul’de sorun Alman bürokrasisinde ve Çifte vatandaşlık askıya alınamaz" mesajı verildi.

Haberin Devamı

Görüşmede, bir süredir iki ülke arasında tartışmalara neden olan Türk vatandaşlarının iadesi konusunun da masada olması bekleniyor. Ancak görüşmeye saatler kala Alman basınında yer alan, “22 binden fazla Türk vatandaşının Türkiye’ye geri gönderileceği” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ankara’ya göre, Geri Kabul Anlaşması’ndaki aksaklıkların nedeni Türkiye değil, Alman bürokrasisi. Alman basınındaki bir diğer iddia ise Almanya’da “Çifte vatandaşlık uygulanmasının askıya alınması.”

Ankara, bu hakkın bir önceki hükümet döneminde sağlandığını işaret ederek, bunun da “mümkün olmayacağını” belirtiyor.

Erdoğan–Merz görüşmesi öncesi Ankara’dan iki net mesaj: Çifte vatandaşlık askıya alınamaz

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİspanyanın HÜRJET kararı komşuda paniğe neden oldu: Altın anlaşma... Yunanistan’da umutsuzluk: Türkiye güçleniyorİspanya'nın HÜRJET kararı komşuda paniğe neden oldu: Altın anlaşma... 'Yunanistan’da umutsuzluk: Türkiye güçleniyor'Haberi görüntüle

SORUN ALMAN BÜROKRASİSİNDE

Mutabakata göre alacak ülkenin onay vermesi gerekiyor. Onayın ardından süreç başlıyor. Bu kapsamda edinilen bilgiye göre, Alman basınında yer aldığı gibi 22 bin kişilik bir liste söz konusu değil. Mutabakat çerçevesinde alımları gerçekleştiren Ankara’ya göre, sorun Almanya bürokrasisinden kaynaklanıyor.

ÇİFTE VATANDAŞLIK ASKIYA ALINAMAZ

Alman iç kamuoyunda son günlerde gündeme gelen diğer bir başlık ise çifte vatandaşlık uygulamasına son verilmesi. Türk vatandaşlarına bu hak bir önceki hükümet döneminde sağlanmıştı. Ankara’ya göre, bir önceki Alman Başbakan Olaf Scholz’un döneminde Türkleri de kapsayacak şekilde genişletilen bu hakkın askıya alınması olası değil.

Gözden KaçmasınAlmanya Başbakanı Merzden Türkiye açıklamasıAlmanya Başbakanı Merz'den Türkiye açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Friedrich Merz#Almanya-Türkiye İlişkileri

BAKMADAN GEÇME!