Erdoğan–Merz görüşmesi öncesi Ankara’dan iki net mesaj: Çifte vatandaşlık askıya alınamaz!

Görüşmede, bir süredir iki ülke arasında tartışmalara neden olan Türk vatandaşlarının iadesi konusunun da masada olması bekleniyor. Ancak görüşmeye saatler kala Alman basınında yer alan, “22 binden fazla Türk vatandaşının Türkiye’ye geri gönderileceği” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ankara’ya göre, Geri Kabul Anlaşması’ndaki aksaklıkların nedeni Türkiye değil, Alman bürokrasisi. Alman basınındaki bir diğer iddia ise Almanya’da “Çifte vatandaşlık uygulanmasının askıya alınması.”

Ankara, bu hakkın bir önceki hükümet döneminde sağlandığını işaret ederek, bunun da “mümkün olmayacağını” belirtiyor.

SORUN ALMAN BÜROKRASİSİNDE

Mutabakata göre alacak ülkenin onay vermesi gerekiyor. Onayın ardından süreç başlıyor. Bu kapsamda edinilen bilgiye göre, Alman basınında yer aldığı gibi 22 bin kişilik bir liste söz konusu değil. Mutabakat çerçevesinde alımları gerçekleştiren Ankara’ya göre, sorun Almanya bürokrasisinden kaynaklanıyor.

ÇİFTE VATANDAŞLIK ASKIYA ALINAMAZ

Alman iç kamuoyunda son günlerde gündeme gelen diğer bir başlık ise çifte vatandaşlık uygulamasına son verilmesi. Türk vatandaşlarına bu hak bir önceki hükümet döneminde sağlanmıştı. Ankara’ya göre, bir önceki Alman Başbakan Olaf Scholz’un döneminde Türkleri de kapsayacak şekilde genişletilen bu hakkın askıya alınması olası değil.