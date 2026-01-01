×
Erdoğan Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 07:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları ile  yılın son gününde Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında görevli Mehmetçiklerimizle bir araya geldi.

 Bakan Yaşar Güler, askerlerin yeni yılını kutlarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da askerlere telefonla hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin yeni yılını kutlayarak onlara şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımızda görevli kahraman askerlerimiz, sevgili kursiyerlerimiz… Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün bir miladi yılı geride bırakırken büyük umutlar ve büyük hayallerle 2026 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. Sizlerin şahsında tüm Mehmetçiklerimizin ve değerli ailelerinin yeni takvim yılını yürekten tebrik ediyorum. Yeni Türkiye’yi, güçlü ve büyük Türkiye’yi tüm unsurlarıyla ilişkilendirerek kutlu bir emanet gibi bizden sonraki nesillere iftiharla teslim edeceğiz.” 

