Erdoğan, Mehmet Doğan’ı uğurlamaya katıldı

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Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mevcut ve eski milletvekileri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Hakka uğurladığımız Mehmet Doğan kardeşimiz gerçekten dini, dili bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz, inandığımız, dilimizi özellikle gençliğe öğretme mücadesini veren, o büyük sözlüğüyle; sözü, özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi. Mekânı cennet olsun. Rabbim cennetinde bizleri bir beraber kılsın. Ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İnşalah Tacettin Dergâhı’nda da başta çok çok sevdiği ve onu sevmeyi bize de öğrettiği Mehmet Akif Ersoy ile haşr-ıcem eylesin.”

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MEHMET DOĞAN KİMDİR?

Â Mehmet Doğan, 1980’de Kültür Bakanlığı sinema dairesinde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarlığı yaptı. Film Denetleme Kurulu üyeliği görevinde de bulunan Doğan, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yazarlık dersleri verdi. TBMM tarafından seçilerek 1996-2005 yılları arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliği yaptı. Hareket, Türk Edebiyatı, Mavera, İslâm, İlim ve Sanat dergilerinde yazan Doğan, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi ve Türk Aile Ansiklopedisi’nin yayınını yönetti. Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kurucularından olan Doğan, uzun süre Türkiye Yazarlar Birliği’nin genel başkanlığını yürüttü. 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülleri’nde “Edebiyat” dalında ödüle layık görüldü.