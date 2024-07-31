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Erdoğan, Mali Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Assimi Goita#Mali
Erdoğan, Mali Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 17:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Mali ikili ilişkileri, terörle mücadelede iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin Mali ile sağlık, enerji, tarım, sanayi, teknoloji, eğitim ve ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletme kararlığında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye’nin Mali’ye terörle mücadele ve komşularıyla ilişkilerinde barış ve istikrarın korunması amacıyla destek vermeye devam edeceğini, FETÖ’nün Mali’deki faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt üyelerinin Türkiye’ye iadesi konusunda adımlar atmasının beklendiğini de ifade etti.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Assimi Goita#Mali

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