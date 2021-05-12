Erdoğan, Malezya Kralı ve Katar Emiri ile görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Sultan Abdullah ile görüşmesinde, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malezya’nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın işbirliği yapacağına inandığını ifade etti. Erdoğan, Katar Emiri ile görüşmesinde, İsrail’in saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi için iki ülkenin işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti.

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