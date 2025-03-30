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Erdoğan liderlerle telefonla görüştü: Filistinliler birlik olmalı

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#Erdoğan#Katar#Filistin
Erdoğan liderlerle telefonla görüştü: Filistinliler birlik olmalı
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 07:00

Katar Emiri Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze’deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ilk olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, Al Sani’nin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

Erdoğan liderlerle telefonla görüştü: Filistinliler birlik olmalı

İSRAİL’İN SALDIRILARI

Erdoğan daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İsrail’in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze’deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin her platformda Filistin’in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini söyledi, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni eti ve Abbas’ın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

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LİDERLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Mısır, İran, Azerbaycan, Senegal, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün liderleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede liderlerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

 

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#Erdoğan#Katar#Filistin

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