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Erdoğan liderlerle görüşecek

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#Zirve
Erdoğan liderlerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Brüksel’de Ukrayna gündemiyle toplanacak NATO Olağanüstü Liderler Zirvesinde kritik temaslarda bulunacak.

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Krizin başından beri savaşın sonlandırılmasına dönük mekik diplomasisi yürüten Erdoğan’ın, tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği NATO Zirvesi’nde başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

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YÜRÜTTÜĞÜ DİPLOMASİ TRAFİĞİNİ ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede hem NATO’nun birlik ve dayanışması hem de bundan sonraki dönemde müttefikler arasındaki ilişkilerin hangi temel ilkeler üzerine bina edilmesi gerektiğiyle ilgili önemli mesajlar verecek. Erdoğan, ayrıca görüşeceği liderlere Türkiye’nin savaşın sonlandırılmasına dönük çabalarının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili bilgi verecek. Türkiye’nin istikrar, barış ve müzakere için bugüne kadar sürdürdüğü çabaları paylaşacak olan Erdoğan, zirvede Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde gündeme gelen 6 maddeyle ilgili de atılabilecek adımlar hakkında mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulunacak.

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ABD BAŞKANI BİDEN DA ZİRVEDE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın görüşmeleri hakkında “ABD Başkanı ile diğer katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama elimizden geldiğince, programlar el verdiği ölçüde bu görüşmeler gerçekleşecek” demişti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#Zirve

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